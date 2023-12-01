登山婦迷路困三貂嶺山路落差10米 靠「身旁有溪」安全救下山

一名65歲婦人昨晚在新北市瑞芳區三貂嶺獨自登山，遇到大雨，因山區山路濕滑迷路，受困在一處高低落差約10米山路，只知身旁有小溪，消防人員上山搜尋近2小時，找到她後協助她脫困並帶下來到登山口，意識清醒無大礙，不必送醫。

新北市消防局第六大隊昨晚7時25分獲報，一名婦人在新北市瑞芳區 三貂嶺獨自一人爬山迷路，她昨天早上11點從三貂嶺或車站出站開始爬，手機訊號不好迷路，只知位處一條小溪旁。

消防人員分成兩組上山搜救，一組由106縣道下切萬善祠，另一組消防人員由楊厝出發，因下雨現場山路濕滑，救援不易。昨晚9點7分找到婦人下落，評估現場高低落差有10米，十分危險，消防人員想辦法將婦人帶下來，意識清醒，約走1.5小時到達登山口，身體無大礙不必送醫。