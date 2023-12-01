快訊

南北韓中止軍事協議 朝鮮半島的武裝危機重啟？

COP28峰會／防淨零失業潮 峰會聚焦「公正轉型」

【早晨財經速解讀】道指創今年新高 通膨達標升息難？房市風暴再現？歐地產巨頭破產！

登山婦迷路困三貂嶺山路落差10米 靠「身旁有溪」安全救下山

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

一名65歲婦人昨晚在新北市瑞芳區三貂嶺獨自登山，遇到大雨，因山區山路濕滑迷路，受困在一處高低落差約10米山路，只知身旁有小溪，消防人員上山搜尋近2小時，找到她後協助她脫困並帶下來到登山口，意識清醒無大礙，不必送醫。

新北市消防局第六大隊昨晚7時25分獲報，一名婦人在新北市瑞芳區 三貂嶺獨自一人爬山迷路，她昨天早上11點從三貂嶺或車站出站開始爬，手機訊號不好迷路，只知位處一條小溪旁。

消防人員分成兩組上山搜救，一組由106縣道下切萬善祠，另一組消防人員由楊厝出發，因下雨現場山路濕滑，救援不易。昨晚9點7分找到婦人下落，評估現場高低落差有10米，十分危險，消防人員想辦法將婦人帶下來，意識清醒，約走1.5小時到達登山口，身體無大礙不必送醫。

消防局出動人車:金山中隊、九份、瑞芳，8車、警消14人義消3人前往。第六大隊大隊長羅億田表示，從事登山活動對於當地路況、氣候以及自身條件要充份了解，如果遇上天候不佳、人員狀況不好，應該立即返回，不要單獨行動或超出自己能力範圍；若發生意外、迷途、天氣驟變，第一時間應立即撥打119或112，設法提供座標定位，以利搜救人員救援。

登山婦迷路困三貂嶺山路落差10米，身旁有溪安全救下山。記者游明煌／翻攝
登山婦迷路困三貂嶺山路落差10米，身旁有溪安全救下山。記者游明煌／翻攝
登山婦迷路困三貂嶺山路落差10米，身旁有溪安全救下山。記者游明煌／翻攝
登山婦迷路困三貂嶺山路落差10米，身旁有溪安全救下山。記者游明煌／翻攝
登山婦迷路困三貂嶺山路落差10米，身旁有溪安全救下山。記者游明煌／翻攝
登山婦迷路困三貂嶺山路落差10米，身旁有溪安全救下山。記者游明煌／翻攝

瑞芳 九份

延伸閱讀

「我的新北市」邀您參加影視導覽+實境遊戲

新北市衛生局「職得用心待你」邀請企業共同響應

健身房運動倒地沒心跳 新北消防救援男10天後康復出院

土城宮廟起火竄出大量火煙 消防員衝上樓疏散6民眾

相關新聞

過6年！妥瑞氏症國中生輕生 校長輔導失當遭懲戒法院休職2年

2017年10月台北市立一名患妥瑞氏症國中生選擇輕生，監察委員聽聞死者遭校方恐嚇羞辱，立案調查後，彈劾朱姓校長。懲戒法院...

空軍官校宿舍工地清晨火舌竄出！出動雲梯車高空灑水滅火

高雄岡山空軍官校周邊正在興建的宿舍工地，今天清晨離奇冒出濃煙並有火舌竄出，空軍官校人員清晨5時30分許發現後，趕緊通報內...

登山婦迷路困三貂嶺山路落差10米 靠「身旁有溪」安全救下山

一名65歲婦人昨晚在新北市瑞芳區三貂嶺獨自登山，遇到大雨，因山區山路濕滑迷路，受困在一處高低落差約10米山路，只知身旁有...

廣角鏡／女駕駛恍神 撞進二手電器行

桃園一名林姓女子昨天開車行經八德區新興路一處彎道時，疑恍神失控向右偏移，整輛車直插路邊一家二手電器行，強烈撞擊導致整輛車...

影／疑煞車失靈自撞山壁 釀3車事故1車側翻

黃姓貨車司機今天傍晚開車行經新北市新莊區壽山路，疑因煞車失靈失控撞上山壁後側翻，當場波及前方同行方向兩輛汽車，造成現場1...

「警界梁詠琪」最美女所長打拳擊影片曝光 她笑稱：好喘

彰化縣警察局獲贈拳擊立靶健身器材，今天捐贈的「健身工廠」還出動健身教練指導員警，希望讓辛苦的員警達到健身與紓壓的效果，而...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。