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到院前無呼吸心跳 矽品捐自動給氧機搶救黃金關鍵期

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中市人口數為我國第二大城市，救護案件量大，救護人員出勤遇到心肺功能停止患者，需進行CPR與人工急救甦醒球手動給氧，對體能是一大挑戰，封測大廠矽品精密回饋社會，今捐贈攜帶型氣動式自動甦醒器5具，市值約32萬元，讓救護人員能在黃金關鍵給予患者氧氣，跟死神拔河。

今天上午，台中市消防局第一大隊舉行捐贈儀式，由在地企業封測大廠矽品精密捐贈5具「攜帶型氣動式自動甦醒器」(簡稱自動給氧機)，強化第一線救護裝備器材，由一大隊大隊長吳章銘代表受贈，並回贈感謝狀，表達謝意。

第一大隊指出，到院前心肺功能停止(OHCA)患者的急救，救護員必須在現場與移動中的救護車內，持續不間斷進行CPR（心肺復甦術），透過人工急救甦醒球(Ambu)手動給氧，考驗體能與臨場危機反應。

救護員若利用自動給氧機，能穩定每6秒自動給氧，大大提升黃金關鍵時刻全心全力搶救病患，提升到院前緊急救護服務品質。

第一大隊指出，搶救人命每分每秒都要把握，自動給氧機有效提高到院前心肺功能停止(OHCA)患者的存活率，優化整體救護量能。

矽品精密工業股份有限公司表示，這次捐贈自動給氧機給第一大隊所屬分隊使用，從回饋地方出發，持續挹注資源，盼更多民間企業一起投入，提升整體救護量能及效益。

封測廠矽品精密今捐贈攜帶型氣動式自動甦醒器5具，市值約32萬元，讓救護人員能在黃金關鍵給於患者氧氣，跟死神拔河。圖／矽品精密工業股份有限公司提供
封測廠矽品精密今捐贈攜帶型氣動式自動甦醒器5具，市值約32萬元，讓救護人員能在黃金關鍵給於患者氧氣，跟死神拔河。圖／矽品精密工業股份有限公司提供
封測廠矽品精密今捐贈攜帶型氣動式自動甦醒器5具，市值約32萬元，讓救護人員能在黃金關鍵給於患者氧氣，跟死神拔河。圖／矽品精密工業股份有限公司提供
封測廠矽品精密今捐贈攜帶型氣動式自動甦醒器5具，市值約32萬元，讓救護人員能在黃金關鍵給於患者氧氣，跟死神拔河。圖／矽品精密工業股份有限公司提供

患者 台中市 救護員

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