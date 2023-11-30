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影／九份空屋燒垃圾、廢棄家具引大火 男半夜縱火送辦

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北市瑞芳九份一處廢棄空屋昨晚發生火警，消防人員到場時已全面燃燒，火勢延燒約1小時，消防人員今天凌晨零時38分將火勢撲滅。警消找到林姓男子涉嫌在空屋內燃燒垃圾及家具廢棄物，依公共危險罪嫌送辦。

九份空屋燒垃圾、廢棄家具引大火，男半夜縱火遭送辦。記者游明煌／翻攝
九份空屋燒垃圾、廢棄家具引大火，男半夜縱火遭送辦。記者游明煌／翻攝

消防局第六大隊昨晚11時32分獲報，瑞芳區九份福住里後坑巷一處民宅發生大火，火舌已經竄出，火勢相當大，疑似有人在燒東西。消防局派遣多輛消防車、救護車、警義消在11時40分許抵達現場。瑞芳警分局九份所員警趕至協助交通疏導管制。

消防人員到場發現場為荒廢房子，已全面燃燒，周遭並無其他民宅，沒有延燒之虞，立即布線搶救，以移動式幫浦結合消防栓建立水線控制火勢，今天凌晨零時38分火勢熄滅。出動瑞芳中隊、瑞芳、九份、瑞亭分隊共12車27人。

消防人員、員警在現場附近找到疑似縱火林姓男子（46歲），他坦承燃燒廢棄雜物、家具，被帶回派出所製作筆錄。瑞芳警分局表示，詳細起火原因由火災鑑識人員及警方釐清，將依公共危險縱火罪嫌移送偵辦。

第六大隊大隊長羅億田表示，防範縱火需結合民眾自主防災安全意識，才能真正落實降低縱火案件傷亡與損失，提醒民眾從守望相助著、從消除雜物等著手。

九份空屋燒垃圾、廢棄家具引大火，男半夜縱火遭送辦。記者游明煌／翻攝
九份空屋燒垃圾、廢棄家具引大火，男半夜縱火遭送辦。記者游明煌／翻攝
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九份空屋燒垃圾、廢棄家具引大火，男半夜縱火遭送辦。記者游明煌／翻攝
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瑞芳 縱火 九份

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