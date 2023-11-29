消防女神辣秀川字腹肌拍月曆爆紅 自曝個性像「難搞的貓」擇偶條件曝光

各縣市陸續推出消防員月曆，桃園市2024非官方消防月曆也曝光，這次由12名消防猛男及1名消防正妹共同拍攝，讓人看完直呼戀愛了。其中唯一的女消防員尤詩妤展現火辣身材相當性感，照片曝光後瞬間爆紅，28歲的她從事消防員工作7年，對救護工作非常有熱忱，今中午飛往日本參加「日本2023 AAEMS」緊急救護競賽為國爭光。

桃園搜救犬隊粉專「Tyfd-K9桃園搜救犬隊」近日曝光照片，由12名消防猛男及1名消防正妹自己籌備規劃，拍攝非官方的2024月曆，精壯的身材和陽光笑容，畫面超級養眼。對此粉專寫下「2024年，非官方桃園消防猛男月曆出爐，請持續關注我們，即將開抽！只送不賣」，結果PO文2天就吸引超過6千人按讚，許多網友紛紛留言「可以出道了」、「桃園消防猛男代表」。

月曆中唯一的正妹消防員尤詩妤現年28歲，畢業於警察專科學校消防安全科系，現服務於桃園市消防局第四大隊龍潭分隊。尤詩妤說，消防是自己很喜歡的工作，也很熱衷於救護，為了精進自己，日前考取高級救護技術員執照，並時常參加相關比賽，剛好平時有在健身的習慣，幾個月前看到學長揪人拍月曆，也想看看自己能不能讓體態達到巔峰，算是給自己的挑戰，所以這段時間都和大家一起控制飲食、健身並拍照。

尤詩妤笑說，很滿意拍出來的成果，沒想過自己的身材可以這麼接近理想，希望可以一直維持身材。至於拍了月曆後意外爆紅，單身的尤詩妤透露擇偶條件，坦言自己是工作狂，個性則有點像「難搞的貓」，所以希望另一半能給自己空間，不過主要還是看緣分。而今中午尤詩妤搭飛機前往東京比賽，希望能為國爭光。