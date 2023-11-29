影／網路指導投資虛擬貨幣 退休男捧百萬現金銀行轉帳被勸阻

新北市一名已退休的邱姓男子誤信網路專家指導投資虛擬貨幣，日前捧著一百萬現金至銀行欲轉帳至國外銀行帳戶，女行員察覺有異報警成功攔阻。

新北市中和警分局中和派出所本月25日上午接獲轄區銀行通報有民眾疑遭詐騙，員警林育新、謝謹丞、柯景文到場詢問，江姓女行員表示，57歲邱姓男子聲稱要投資虛擬貨幣，欲將100萬元匯款至國外帳戶，行員查詢後卻發現該帳戶為個人戶而非公司帳戶，匯款大筆金額且用途與警察機關宣導的詐騙情況相似，行員機警認為有異，立即通報派出所協助。

邱男說，是在網路上認識自稱投資虛擬貨幣的專家，在對方一步一步教導下，先至指定網頁下載手機APP進行操作，並有成功出金，認為自己沒有遭到詐騙，行員及員警持續苦口婆心勸告，告知邱男多起詐騙案例都是因為民眾誤信不明來源的網頁並安裝未查證的投資APP，邱男這才恍然醒悟，冷靜表示不會再匯款給對方，亦對員警及行員之協助表示感謝。

中和警分局呼籲，民眾投資理財時應循正式、官方管道進行，切勿聽信任何來路不明的消息，更不要輕易交付自身財物或個人資料給他人，才能保護自身財產安全，警方強調，民眾如有疑慮，請撥打165反詐騙專線或110報案求助。