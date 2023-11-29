影／多叉路口鬼切左轉2違規 新莊婦騎車挨撞另吞2罰單

何姓婦人這個月25日騎機車經過新莊區民安路與八德街多叉路口，無視後方來車一路違規鬼切欲左轉成功街，被後方陳男所騎機車撞上，陳男無礙，何婦右大腿挫傷送醫急救。肇事雙方沒有酒駕，事故原因待查。何婦2項違規樣態，警依法開出2張告發單舉發，合計最高罰處3600元罰鍰。

據了解，何姓婦人（67歲）這個月25日上午10時45分左右，騎機車沿著新北市新莊區民安路騎行，途中騎經民安路與八德街多叉路口，何婦無視禁止左轉標誌，直接跨越禁止變換車道線（雙白線）到民安路上，還一路鬼切準備左轉進入成功街，當場被後方陳男（49歲）所騎機車撞倒。

新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視陳男沒有受傷，何婦右大腿挫傷送醫急救後並無大礙。肇事雙方沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。何婦2項交通違規，警方依道路交通管理處罰條例第48條第1項第2款之規定，汽車駕駛人轉彎或變換車道時不依標誌、標線、號誌指示，開出兩張告發單舉發，合計最高罰處3600元罰鍰。