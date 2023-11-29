快訊

中職／震撼彈！連兩年錯失總冠軍 樂天桃猿總教練換人

美麗島民調／侯康配支持度衝上3成 緊追賴蕭、拉開柯盈

認定條件嚴苛？官方幫倒忙？平埔族找回身分路遙遙

太離譜！距潮州火車站牆僅5步 驚見電車線旁高吊臂作業

聯合報／ 記者劉星君潘欣中／屏東即時報導

1輛高臂吊車昨天上午在屏東潮州火車站旁吊掛鋼材時，站務人員驚見高臂吊車竟在距月台旁作業，吊臂有碰觸電車線路危險，隨即通報列車停駛並派員制止。圖／潮州火車站提供
1輛高臂吊車昨天上午在屏東潮州火車站旁吊掛鋼材時，站務人員驚見高臂吊車竟在距月台旁作業，吊臂有碰觸電車線路危險，隨即通報列車停駛並派員制止。圖／潮州火車站提供

屏東潮州火車站南下月台隔音橋旁約10尺的1間鐵皮屋民宅，昨天上午雇高臂吊車吊掛鋼材時，站務人員驚見高臂吊車竟在距月台不遠處作業，吊臂有碰觸電車線路危險，隨即通報列車停駛並派員制止；鐵路警察調查發現作業距離鐵路線路僅4公尺，因未向台鐵申請許可，且明顯影響列車行駛安全，將作妨害公眾往來安全罪究辦。

「太離譜了，當時真被嚇得冒出一身冷汗！」潮州火車站副站長邱昱杰說，昨天上午10時25分，南下的區間車剛駛進第1月台，他驚見電車線路外側空域，竟有高臂吊車進行鋼材吊掛作業，因隨時有碰觸電車線路危險，隨即通報列車暫勿駛離，並通報站長派員前往制止，它實在是太靠近了，吊車距隔音牆僅5步、約4公尺距離，如果不小心碰撞，後果難料，直到回報已停工，區間車才放行。

鐵路警察局調查，民間高臂吊掛作業距離鐵路線路4公尺，施作前並未向台鐵申請許可，且明顯影響列車行駛安全，將通知施工屋主及吊車司機到案說明，依違反刑法第185條第1項妨害公眾往來安全罪，函送屏東地方檢察署偵辦； 呼籲任何靠近鐵路路線施作工程，必須事前向台鐵提出申請，經評估無安全之虞核准後，才可進行施工作業，以免影響大眾通行安全。

站務人員說，鐵路法第61條之一規定已公告實施的禁建、限建範圍內不得施作，該棟距月台隔音橋旁約10尺鐵皮屋，在火車站改建高架前就已存在，是否在禁建、限建範圍內要調查，呼籲靠近鐵路路線的施作工程主，事前向台鐵提出申請確認是否合法和安全。

1輛高臂吊車昨天上午在屏東潮州火車站旁吊掛鋼材時，吊臂有碰觸電車線路危險，隨即通報列車停駛並派員制止，鐵皮屋距隔音牆約10公尺。記者劉星君／攝影
1輛高臂吊車昨天上午在屏東潮州火車站旁吊掛鋼材時，吊臂有碰觸電車線路危險，隨即通報列車停駛並派員制止，鐵皮屋距隔音牆約10公尺。記者劉星君／攝影
1輛高臂吊車昨天上午在屏東潮州火車站旁吊掛鋼材時，站務人員驚見高臂吊車竟在距月台旁作業，吊臂有碰觸電車線路危險，隨即通報列車停駛並派員制止。圖／潮州火車站提供
1輛高臂吊車昨天上午在屏東潮州火車站旁吊掛鋼材時，站務人員驚見高臂吊車竟在距月台旁作業，吊臂有碰觸電車線路危險，隨即通報列車停駛並派員制止。圖／潮州火車站提供
1輛高臂吊車昨天上午在屏東潮州火車站旁吊掛鋼材時，站務人員驚見高臂吊車竟在距月台旁作業，吊臂有碰觸電車線路危險，隨即通報列車停駛並派員制止。圖／潮州火車站提供
1輛高臂吊車昨天上午在屏東潮州火車站旁吊掛鋼材時，站務人員驚見高臂吊車竟在距月台旁作業，吊臂有碰觸電車線路危險，隨即通報列車停駛並派員制止。圖／潮州火車站提供

火車站 台鐵 屏東

延伸閱讀

成都到九寨 搭川青鐵路省4小時

影／林口建案塔吊傾倒砸落鷹架 底下民眾驚駭奔逃畫面曝光

影／驚！疑似「風太大」林口吊車掉落鷹架砸中公車站牌

影／林口建案工安意外！塔式起重機吊臂斷裂砸毀鷹架 1人送醫

相關新聞

影／烏克蘭一家三口駕帆船避難他感嘆只想保護家人安全

俄烏戰爭造成許多家庭家破人亡，一名烏克蘭男子駕帆船載妻兒逃難，日前因帆船故障緊急申請停靠台中梧棲漁港，烏克蘭男子今天說，...

太離譜！距潮州火車站牆僅5步 驚見電車線旁高吊臂作業

距屏東潮州火車站南下月台隔音橋旁約10尺的1間鐵皮屋民宅，昨天上午雇高臂吊車吊掛鋼材時，站務人員驚見高臂吊車竟在距月台不遠處...

頭份惡火奪5命 起火點初判是在一樓神明桌附近

苗栗縣頭份市中華路一間經營越南小吃店的3層樓透天厝，昨凌晨傳出火災，造成屋主一家四口及一名女租客共5人葬身火窟，事發後消...

影／多叉路口鬼切左轉2違規 新莊婦騎車挨撞另吞2罰單

何姓婦人這個月25日騎機車經過新莊區民安路與八德街多叉路口，無視後方來車一路違規鬼切欲左轉成功街，被後方陳男所騎機車撞上...

社區中庭辱鄰居「婊囝」狡辯在罵建築物 判賠2萬

新竹游姓男子和戴姓鄰居有訴訟糾紛，去年11月凌晨2時許，游男多次按壓門鈴騷擾戴男，見戴男反持手機錄影，竟在社區中庭用台語...

領52萬投資虛擬貨幣遭騙 桃園婦聯手警約面交揪出女車手

桃園市觀音區一名57歲李姓婦人，因投資虛擬貨幣遭到詐騙，昨下午至銀行欲提款52萬元，被行員察覺異狀通報警方到場關心，勸阻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。