太離譜！距潮州火車站牆僅5步 驚見電車線旁高吊臂作業

1輛高臂吊車昨天上午在屏東潮州火車站旁吊掛鋼材時，站務人員驚見高臂吊車竟在距月台旁作業，吊臂有碰觸電車線路危險，隨即通報列車停駛並派員制止。圖／潮州火車站提供

距屏東潮州火車站南下月台隔音橋旁約10尺的1間鐵皮屋民宅，昨天上午雇高臂吊車吊掛鋼材時，站務人員驚見高臂吊車竟在距月台不遠處作業，吊臂有碰觸電車線路危險，隨即通報列車停駛並派員制止；鐵路警察調查發現作業距離鐵路線路僅4公尺，因未向台鐵申請許可，且明顯影響列車行駛安全，將作妨害公眾往來安全罪究辦。

「太離譜了，當時真被嚇得冒出一身冷汗！」潮州火車站副站長邱昱杰說，昨天上午10時25分，南下的區間車剛駛進第1月台，他驚見電車線路外側空域，竟有高臂吊車進行鋼材吊掛作業，因隨時有碰觸電車線路危險，隨即通報列車暫勿駛離，並通報站長派員前往制止，它實在是太靠近了，吊車距隔音牆僅5步、約4公尺距離，如果不小心碰撞，後果難料，直到回報已停工，區間車才放行。

鐵路警察局調查，民間高臂吊掛作業距離鐵路線路4公尺，施作前並未向台鐵申請許可，且明顯影響列車行駛安全，將通知施工屋主及吊車司機到案說明，依違反刑法第185條第1項妨害公眾往來安全罪，函送屏東地方檢察署偵辦； 呼籲任何靠近鐵路路線施作工程，必須事前向台鐵提出申請，經評估無安全之虞核准後，才可進行施工作業，以免影響大眾通行安全。

站務人員說，鐵路法第61條之一規定已公告實施的禁建、限建範圍內不得施作，該棟距月台隔音橋旁約10尺鐵皮屋，在火車站改建高架前就已存在，是否在禁建、限建範圍內要調查，呼籲靠近鐵路路線的施作工程主，事前向台鐵提出申請確認是否合法和安全。