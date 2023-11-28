19歲青年淡水自撞電桿昏迷 iPhone手機自動報案求救

新北市1名19歲青年昨天凌晨開車行經淡水區北新庄山區，不明原因自撞電線桿昏迷，他的iPhone有車禍偵測功能自動報案，消防局派員趕赴查看，幸傷勢不重，被叫醒後反覆聲稱只記得自己在開車，稍後由救護車送醫急診。

消防局昨天凌晨4時42分接獲1通報案電話，是iPhone自動撥通的語音內容，僅通報經緯度、稱手機持有人發生嚴重車禍需要協助。消防局回撥電話都沒人接，立刻派遣淡水消防分隊救護車趕往查看，果然看到1輛汽車撞電線桿，19歲男子昏迷車內。

經檢視該男子傷勢不重，叫醒後反覆聲稱只記得自己在開車，完全不記得怎麼撞上電線桿？但覺得頭很暈，頭部及手部也都有擦挫傷，由救護車送往淡水馬偕醫院診治，幸無大礙。車禍原因由警方鑑識調查。

新北市消防局第三大隊長陳志德指出，此案幸好藉由科技產品緊急通報119，使得患者能於第一時間獲得救援，他提醒駕駛人若精神不濟或身體不適，應將車停靠路邊休息、或打電話請家人前來接應，若狀況未改善，應立即撥打119求助，切勿勉強繼續開車，才能避免危害。