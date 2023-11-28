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馴養蒼鷹攻擊二級保育環頸雉 檢處分飼主緩起訴1年

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

新北市簡姓男子去年底到宜蘭南澳溪口放飛馴養的白色蒼鷹，涉嫌在過程中驅鷹攻擊二級保育類動物環頸雉，環頸雉掉落稻田中，簡男以為環頸雉死亡，將牠帶上車，後發現其實未死便放生，仍違反野生動物保育法，民眾檢舉後檢警偵辦，日前檢方處分緩起訴1年。

據了解，簡男是猛禽玩家，去年12月24日開車到宜蘭南澳溪口南岸，放飛飼養的稀有猛禽白色蒼鷹，上午10時57分許恰好有環頸雉經過，簡男明知是二級保育類，仍驅使蒼鷹攻擊，環頸雉大驚失色，亡命逃竄，或許因為太過緊張驚嚇，一頭撞上不遠處的電線杆，掉落稻田中生死不知。

簡男見狀上前查看，環頸雉一動不動，簡以為牠已一命嗚呼，左思右想決定先帶走，便拎著環頸雉放到車上左後方座椅；剛駛出約5分鐘，環頸雉從昏迷中醒來，簡男發現後趕緊停車，確認環頸雉未死，將大難不死的保育類放生。

簡男驅鷹攻擊環頸雉、並將牠帶上車的過程被當地民眾發現拍下，向警方檢舉，保七總隊第四大隊到場蒐證並傳喚簡男，簡男於偵查中坦承不諱，與檢舉民眾所述情節相符，警方將全案送往宜蘭地檢署偵辦。

檢方考量簡男並無前科，應是一時失慮，且犯後態度良好，依涉犯野生動物保育法第42條第1項第1、2款騷擾、虐待保育類野生動物，處分緩起訴1年，並於緩起訴確定後半年內向公庫繳納1萬元。

宜蘭南澳溪口1隻倒楣的環頸雉被白色蒼鷹攻擊，撞到電線杆後暫時昏迷。蒼鷹主人簡男以為牠已死去便帶上車，後環頸雉甦醒，簡男將其放生。記者陳敬丰／翻攝
宜蘭南澳溪口1隻倒楣的環頸雉被白色蒼鷹攻擊，撞到電線杆後暫時昏迷。蒼鷹主人簡男以為牠已死去便帶上車，後環頸雉甦醒，簡男將其放生。記者陳敬丰／翻攝
簡男驅鷹攻擊保育類動物環頸雉的過程被民眾拍下檢舉，檢方日前偵結，處分緩起訴1年，並於半年內繳納1萬元緩起訴處分金。本報資料照
簡男驅鷹攻擊保育類動物環頸雉的過程被民眾拍下檢舉，檢方日前偵結，處分緩起訴1年，並於半年內繳納1萬元緩起訴處分金。本報資料照

宜蘭 放生

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