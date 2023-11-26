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台中大里5鐵皮工廠陷火海 自行車組裝廠財損約300萬最多

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中大里健東路52巷5間鐵皮工廠，下午突然起火，迅即陷入火海。所幸消防人員迅即趕往，將火勢撲滅，以及今天為休假日廠內無人，才未釀更大災情，起火原因調查中。

當地因水源缺乏，鐵皮屋四周僅單側有消防栓，消防局得加派水庫車前往，又因鐵皮屋起火後陷落，需要大型機具挖掘清理火場，單單是大型機具進入就花了一小時。雖然火勢在下午3時56分即撲滅，但截至入夜後，消防人員仍進行殘火處理，十分辛勞。

據了解，消防局下午1時52分據報，趕抵時鐵皮工廠都已冒起濃煙，接著即燃起熊熊烈火，數公里遠皆清晰可見濃煙竄天，5間鐵皮工廠皆陷入火海。

消防局出動仁化、十九甲、大里、勤工等12個單位、80多名消防人員及29輛消防車趕往現場，3時21分把火勢控制，3時56分火勢撲滅。

5間鐵皮工廠有自行車組裝廠、汽機車CNC零件工廠、蔬果冷凍倉庫、中古機台買賣和住家，總計燃燒面積約2910平方公尺，財損初估約400萬元。其中以自行車組裝廠，燃燒面積2400平方公尺，內部自行車零件及雜物付之一炬，財物損失約300萬最多。

消防局呼籲，鐵皮屋是密閉式空間，起火時火煙不易散去，再加上鐵皮屋導熱快，容易形成悶燒。因此，一定要注意屋內的逃生出口周邊不可堆放物品，避免影響逃生。且應預留窗戶，不僅有助火煙排出，也能當作逃生出口，並加裝火災警報器，增加逃生機率。

台中大里健東路52巷5間鐵皮工廠，下午陷入火海，工廠冒出濃厚。圖／民眾提供
台中大里健東路52巷5間鐵皮工廠，下午陷入火海，工廠冒出濃厚。圖／民眾提供
台中大里健東路52巷5間鐵皮工廠，下午陷入火海，消防人員前往施救。圖／民眾提供
台中大里健東路52巷5間鐵皮工廠，下午陷入火海，消防人員前往施救。圖／民眾提供
台中大里健東路52巷5間鐵皮工廠，下午陷入火海，工廠冒出濃厚。圖／民眾提供
台中大里健東路52巷5間鐵皮工廠，下午陷入火海，工廠冒出濃厚。圖／民眾提供

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