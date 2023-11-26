山中莊園違規引議…廖先翔家人違建幾乎夷為平地 新北：限改期滿再複查

國民黨立委參選人廖先翔家人山中莊園違建引爭議，在自行拆除下，日前幾乎已夷為平地；地政局對此表示，會等到12月6日限改期限到期後，才會派員前往複查。圖／廖先翔團隊提供

國民黨立委參選人廖先翔家人山中莊園違建引爭議，在自行拆除下，日前幾乎已夷為平地；地政局對此表示，會等到12月6日限改期限到期後，才會派員前往複查。

新北市議員廖先翔參選新北市第12選區的立委選舉，日前媒體披露廖先翔父親廖正良位在汐止區東山路有豪華莊園違建，以及在汐止區茄苳路、新台五路違規經營停車場，都涉及違法侵占國有地等情事，引發爭議。

在違建部分，新北市地政局11月1日就農業局、工務局等局處前往聯合會勘，確認該建物用地為山坡地保育區農牧、林業用地，因有部分用地未作農業使用，已違反區域計畫法，除請違規人7日內陳述意見，並於30日內改善，如逾期未改善，將依區域計畫法處新台幣6萬元罰鍰。

廖先翔表示，針對父親的違規項目，都以積極的行動排除中，也就此向社會大眾致歉。於5日就自行拆除莊園違建，主要違建部分，上週已幾乎夷為平地。

他表示，違建已使用大型機具拆至不堪使用，僅暫時保留廁所供工人使用，另遭指控魚池占用到國有地的部分，經向地政機關申請鑑界，確認並無占用，為航照地籍套繪圖偏差產生誤會。

地政局對此表示，違建雖提早拆除，但市府仍會等到12月6日限改期限到期後，才會派員前往複查。

至於廖家位茄苳路違法經營停車場，交通局表示，交通局1日派員到現場稽查，因查有停車場稅籍登記資料，隔天發函負責人依規定申設及取得登記證。

交通局表示，廖家雖提出申請，因資料不全遭退回並限期補正，但因逾期未改善，交通局已依法處3000元罰鍰並限期15天改正，屆期如仍未改正，會裁罰9000元，後續仍未改善會處1萬5000元並得連續裁罰。

廖先翔對此表示，茄苳路停車場上週已完成鑑界，將施作實體的區隔，因此，目前還沒取得停車場證；新台五路停車場並未占用國有地，但因地主擔心受到牽連已停止租約：交通局也表示，將再派員勘查，若新台五路的土地未作停車場營業使用，交通局將解除列管。