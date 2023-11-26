影／罔顧人命！林口貨車尾「凸出一截鋼筋」 機車騎士撞上慘摔不治

新北市林口區前天清晨有1輛大貨車違規載運超長鋼筋，凸出後車斗一大截，且未懸掛危險標識，開進路旁加油站時，鋼筋懸空幾乎橫占1線車道。當時天還沒亮，45歲何姓男子騎機車路過不慎撞上，當場慘摔，送醫不治，警詢後將大貨車林姓司機依過失致死罪嫌法辦。

據了解，當時天還沒亮，39歲林姓司機駕駛曳引大貨車載運鋼筋，不但違規超長，還未循常例在凸出於後車斗的鋼筋尾端懸掛危險警示標識，就直接開車上路。

更誇張的是，清晨5時許他將車開進林口區文化三路一段與忠孝路口的加油站，只顧著自己要加油，沒顧慮到聯結車長度，放任車尾及凸出的鋼筋幾乎橫占1線車道。

無辜的45歲何姓男子騎機車沿文化三路外側車道直行，在路口閃避不及撞上鋼筋條慘摔，救護車緊急送醫搶救仍宣告不治。警方獲報趕抵採證，將林姓貨車司機依過失致死罪嫌移送新北地檢署偵辦，並依道路交通管理處罰條例開罰裝載物品超長，且未懸掛危險標識，可處3千元以上1萬8千元以下罰鍰，致人死亡吊銷駕駛執照，終生不得再考領。

曳引大貨車違規載運超長鋼筋，凸出後車斗一大截，且未懸掛危險標識，開進路旁加油站時，鋼筋懸空幾乎橫占1線車道。1輛機車路過撞上，45歲騎士慘摔送醫不治枉死。記者林昭彰／翻攝