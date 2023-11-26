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影／不想再努力…認為詐欺車手比較好賺改行 越南留學生下場恐要坐牢

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

1名24歲越南籍阮姓男子來台灣讀大學，畢業取得工作簽證並獲延期居留，但上班2年就不想再努力辛苦賺錢，辭職改行寧願去當詐騙集團車手，24日是他第二次到ATM取款，就被新北市警方逮捕，除將面臨詐欺等刑責，勢必被遣返。

樹林警分局三多派出所員警，日前調閱轄內詐欺車手提領贓款熱點的監視器影像，過濾大量畫面發現有1輛可疑機車18日便曾出現，24日下午4時許又停在樹林區保安街某超商附近，且有1名疑似車手正在操作ATM提款，立刻派員趕往盤查，當場查獲阮姓男子，在他身上搜出現金57萬4千元、2張金融卡、2支手機等證物，隨即帶回派出所調查。

據了解，阮男本來是留學生，在台灣就讀某科技大學，2年前畢業即受聘在1家精密設備公司上班，期間還以專業人才身分申請延期居留獲准。但近期他受到同鄉引誘加入詐騙集團，以為能用更輕鬆方式賺更多錢，便寧願違法，放棄多年努力求學換來的工作機會，直接辭職轉行改當車手。

但除了11月18日取款成功，24日第二次取款就被逮捕，警詢後被依詐欺罪嫌、違反洗錢防制法移送新北地檢署，檢察官訊後，5萬元交保候傳。警方表示，阮男事後若被判刑，必須在台灣坐牢服完刑期，就會被遣返越南。

阮姓車手在ATM提款被查獲，警方在他身上搜出現金57萬4千元、2張金融卡、2支手機等證物，隨即帶回派出所調查。記者林昭彰／翻攝
阮姓車手在ATM提款被查獲，警方在他身上搜出現金57萬4千元、2張金融卡、2支手機等證物，隨即帶回派出所調查。記者林昭彰／翻攝
24歲越南籍阮姓男子來台灣讀大學，畢業取得工作簽證，但上班2年就不想再努力辛苦賺錢，辭職改行當詐欺車手，第二次取款就被新北市警方逮捕，除將面臨詐欺等刑責，勢必被遣返。記者林昭彰／翻攝
24歲越南籍阮姓男子來台灣讀大學，畢業取得工作簽證，但上班2年就不想再努力辛苦賺錢，辭職改行當詐欺車手，第二次取款就被新北市警方逮捕，除將面臨詐欺等刑責，勢必被遣返。記者林昭彰／翻攝
24歲越南籍阮姓男子來台灣讀大學，畢業取得工作簽證，但上班2年就不想再努力辛苦賺錢，辭職改行當詐欺車手，第二次取款就被新北市警方逮捕，除將面臨詐欺等刑責，勢必被遣返。記者林昭彰／翻攝
24歲越南籍阮姓男子來台灣讀大學，畢業取得工作簽證，但上班2年就不想再努力辛苦賺錢，辭職改行當詐欺車手，第二次取款就被新北市警方逮捕，除將面臨詐欺等刑責，勢必被遣返。記者林昭彰／翻攝

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