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明揚大火後新北高風險工廠聯合 稽查結果出爐6成違規

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

屏東明揚公司大火釀10人死亡、111人受傷，也燒出高風險工廠管理議題。新北市府事發後，針對新北市39家高風險工廠實施聯合稽查，歷經一個多月，總計26家違反作業安全規定，不合格率6成6，除被要求限期改善，其中2家金屬工廠因使用有機溶劑，相關設備卻沒有防爆裝置，遭開罰各3萬元。新北市勞工局表示，持續實施追蹤複查，直至全部改善為止。

新北市登記工廠約2萬家，冠居全台，風險管理尤為重要。新北市勞工局指出，市府每半年都會展開一次聯合稽查，尤其針對使用有機溶劑、禁水性物質、儲放大量易燃液體及串接瓦斯鋼瓶等具有火災、爆炸高風險事業單位，都有列管，除定期專案檢查，也邀請專家學者入廠實施輔導並追蹤改善情形。

這次因應明揚大火事件，新北市府從9月至11月，針對市府轄內危險物品存放場所470家、環保局毒性化學物質530家、勞檢處PCB廠30家、農業局肥料加工廠6家展開抽查，首波鎖定其中39家高風險工廠展開稽查，著重製造、加工或使用危險物品達管制量以上，或未投保公共意外責任險等公司。

本次稽查結果出爐，39家中有26家違反作業安全規定，新北市勞檢處製造業科長羅棨峰表示，這39家過去都曾接受市府檢查並列管，遭開罰的2家公司都是金屬製造業，因廠區有使用甲醇、甲苯等有機溶劑擦拭金屬表面，卻未在工作場所設置防暴設備，遭到立即開罰。

羅棨峰解釋，起火爆炸除了氧氣助燃物、有機溶劑可燃物，如何防止火花、高溫點燃可燃物，是防爆設備要求的重點。

新北市勞工局，加強勞工安全，新北市建有產業職業災害風險地圖，系統內列管工廠家數計有2萬31家，其中高風險360家、中風險4707家，低風險1萬4964家，主要根據工廠危險因子類別區分，高風險事業單位多以火災、爆炸、被夾捲及墜落等類別，中風險則為物體飛落、倒塌、被撞、感電，低風險則為跌倒、被刺、割、擦傷等常見類型。

勞工局指出，針對資源較為匱乏的微型事業單位，勞工局訂有「補助微型企業改善安全衛生設備計畫」，以補助微型企業購置防爆電氣設備、氣體洩漏偵測器、通風排氣等裝置，以降低發生火災、爆炸風險，截至目前為止已累計補助74件，共計補助263萬餘元。

消防局長李清安表示，第一階段後稽查行動並未結束，接下來也將持續監控掌握，避免災害發生；為了確保消防員救災安全，相關列管資訊，都會鍵入新北市「全災型智慧化指揮監控中心（EDP）」，包括危險物品、235條土石流潛勢區、坡地特區、維生管線走向都有，讓指揮中心能夠在救災過程，確保消防人員安全。

新北市勞工局邀請專家協助工廠改善安全衛生設備。圖／新北市勞工局提供
新北市勞工局邀請專家協助工廠改善安全衛生設備。圖／新北市勞工局提供
新北市勞工局邀請專家協助工廠改善安全衛生設備。圖／新北市勞工局提供
新北市勞工局邀請專家協助工廠改善安全衛生設備。圖／新北市勞工局提供

風險 勞工局

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