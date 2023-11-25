快訊

藍白拖柯文哲政治信用破產、不分區缺亮點 民眾黨憂雙輸

飛鼠男滑翔20秒「遭飛機空中斬首」！ 飛行員被判過失致死

金馬獎前傳捷報 吳慷仁「富都青年」再獲一帝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公園廁所洗手台滿是血 警見他頭手被砍兼斷指...還在涼亭呼呼大睡

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市呂姓男子今年10月中深夜在樹林區省民公園無故持砍刀攻擊張姓街友，導致張男不僅頭與右手臂遭砍傷，甚至左手食指被切斷、中指骨折斷裂，新北地檢署日前依殺人未遂罪嫌起訴呂男。

起訴指出，新北市警方今年10月16日深夜11時許接獲民眾報案，指稱樹林區省民公園廁所洗手台沾滿血跡，員警迅速趕抵，在廁所附近涼亭發現64歲張姓街友頭部、手臂都有傷痕血跡，張男聲稱原本在涼亭睡覺，當天深夜11時許突然遭人持利刃砍傷，對方砍傷他後就快步跑走，他只好走到公廁清洗身上血跡，再返回涼亭繼續睡覺。

員警檢視發現張男頭部、右手臂都有被割傷痕跡，甚至左手食指被切斷、中指骨折斷裂，叫救護車送醫縫合後無生命危險。由於公園內監視器因先前小犬颱風來襲損壞尚未修復，警方擴大調閱案發時段周邊街道監視器循線追蹤，隔天下午在公園附近民宅，逮捕涉案呂姓男子（23歲）到案，並查扣行凶用砍刀一把。

無業的呂男平日也常在園區內遊蕩，他坦承認識張姓街友且有嫌隙、是他動手砍傷對方，但為何發生衝突在警詢及檢方偵訊時均不願說明。新北地檢署日前依殺人未遂罪嫌起訴呂男。

新北市呂姓男子今年10月中深夜在樹林區省民公園無故持砍刀攻擊64歲張姓街友，導致張男不僅頭與右手臂遭砍傷，甚至左手食指被切斷、中指骨折斷裂，新北地檢署日前依殺人未遂罪嫌起訴呂男。圖／聯合報系資料照
新北市呂姓男子今年10月中深夜在樹林區省民公園無故持砍刀攻擊64歲張姓街友，導致張男不僅頭與右手臂遭砍傷，甚至左手食指被切斷、中指骨折斷裂，新北地檢署日前依殺人未遂罪嫌起訴呂男。圖／聯合報系資料照
新北市呂姓男子（中）今年10月中深夜在樹林區省民公園無故持砍刀攻擊64歲張姓街友，導致張男不僅頭與右手臂遭砍傷，甚至左手食指被切斷、中指骨折斷裂，新北地檢署日前依殺人未遂罪嫌起訴呂男。圖／聯合報系資料照
新北市呂姓男子（中）今年10月中深夜在樹林區省民公園無故持砍刀攻擊64歲張姓街友，導致張男不僅頭與右手臂遭砍傷，甚至左手食指被切斷、中指骨折斷裂，新北地檢署日前依殺人未遂罪嫌起訴呂男。圖／聯合報系資料照

街友 監視器

延伸閱讀

影／KTV開錯包廂引衝突下樓相遇遭砍 馬來西亞籍海大生喪命

女大生藏8把刀蹲坐板橋車站置物櫃 見保全員巡邏靠近竟持刀猛刺

高雄失聯移工討債砍傷友人逃 警用這招越洋勸他投案奏效

新北夫疑妻外遇談離婚 妻暴怒衝廚房取刀砍傷夫判3月

相關新聞

影／高雄清晨兩車嚴重對撞 駕駛一度受困釀1傷1命危

高雄清晨鳥松區中正路上，今天清晨接近5時許，發生兩輛轎車對撞事故，由於衝擊力道猛烈，其中陳姓男駕駛一度受困車內，消防員到...

影／高雄民宅前6缸孔雀魚憑空消失 真相大白讓飼主只能苦笑

趙姓男子昨天上午發現在高雄市三民區住家前飼養的6缸孔雀魚憑空消失，以為被竊賊撈走，氣炸報警；警方調監視器追真凶，畫面中沒...

以為水母漂...竹市國運中心33歲女溺水搶救 2天後不治

位於新竹市東區的新科國民運動中心本月初發生溺水事件，一名33歲女性泳客在泳池溺水，現場救生人員一度以為女子在「水母漂」，...

打架被毆脾臟破裂返家 女友5天後到訪驚見他已死發黑腫脹

台中游姓男子和隔壁林姓工人衝突，拿木條角材痛毆對方一頓；林當晚回家因脾臟破裂大出血死亡，女友5天後來訪才驚見他頭臉發黑腫...

公園廁所洗手台滿是血 警見他頭手被砍兼斷指...還在涼亭呼呼大睡

新北市呂姓男子今年10月中深夜在樹林區省民公園無故持砍刀攻擊張姓街友，導致張男不僅頭與右手臂遭砍傷，甚至左手食指被切斷、...

影／彰化三合院深夜失火 屋主父子二人倉惶逃出

彰化縣北斗鎮昨深夜發生三合院火災，消防局據報出動北斗消防分隊9輛消防水車、1輛救護車、18名消防人員和17名義消，抵達時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。