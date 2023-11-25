公園廁所洗手台滿是血 警見他頭手被砍兼斷指...還在涼亭呼呼大睡

新北市呂姓男子今年10月中深夜在樹林區省民公園無故持砍刀攻擊張姓街友，導致張男不僅頭與右手臂遭砍傷，甚至左手食指被切斷、中指骨折斷裂，新北地檢署日前依殺人未遂罪嫌起訴呂男。

起訴指出，新北市警方今年10月16日深夜11時許接獲民眾報案，指稱樹林區省民公園廁所洗手台沾滿血跡，員警迅速趕抵，在廁所附近涼亭發現64歲張姓街友頭部、手臂都有傷痕血跡，張男聲稱原本在涼亭睡覺，當天深夜11時許突然遭人持利刃砍傷，對方砍傷他後就快步跑走，他只好走到公廁清洗身上血跡，再返回涼亭繼續睡覺。

員警檢視發現張男頭部、右手臂都有被割傷痕跡，甚至左手食指被切斷、中指骨折斷裂，叫救護車送醫縫合後無生命危險。由於公園內監視器因先前小犬颱風來襲損壞尚未修復，警方擴大調閱案發時段周邊街道監視器循線追蹤，隔天下午在公園附近民宅，逮捕涉案呂姓男子（23歲）到案，並查扣行凶用砍刀一把。