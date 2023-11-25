阿里山公路觸口明隧道車輛又擦撞 警：行經隧道請減速

台18線阿里山公路易發生車禍的觸口明隧道，今天上午8點50分又發生一輛大型混凝土攪拌車與一輛白色休旅車擦撞車禍，所幸無人受傷，經嘉縣中埔警方調查，雙方酒測值為0，詳肇事原因待調查釐清，另現場交通事故已排除，恢復雙向正常通車。

中埔警分局初步調查，早上8點50分番路鄉台18線34.4公里觸口明隧道內發生1起交通事故，警方抵現場瞭解，為23歲鄧男駕白色休旅車，沿台18線東往西下山行駛至隧道，不慎側撞到1輛54歲陳男所駕駛西往東上山的大型混凝土攪拌車，雙方皆未受傷、且酒測值皆為0，詳細肇事原因仍有待調查釐清。