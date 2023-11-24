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68歲山友登南二段高山症意識模糊 黑鷹直升機吊掛救出

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

一行10人登山隊伍攀登南二段，其中68歲鄭姓山友今天在花蓮卓溪鄉北面山附近疑似出現高山症，意識模糊。花蓮縣消防局申請空勤總隊黑鷹直升機出動，將鄭姓山友吊掛救出，送往花蓮慈濟醫院救治。

鄭姓山友參加登山隊，一行10人本月21日從台東向陽登山口入山，預計12月1日從花蓮玉里下山。同行領隊今天上午求援，表示鄭姓男子疑似有高山症，呼吸急促意識模糊，目前人在北面山往南黑水塘岔路，需要救援。

花蓮縣消防局上午10時30分接獲南投縣消防局轉報，即會同玉山國家公園、林業及自然保育署花蓮分署人員組成救難隊，因步行上山約需4天，為爭取搶救時效，也向空勤總隊申請黑鷹直升機馳援。

空勤花蓮駐地黑鷹直升機上午11時35分起飛，前往目的地將鄭姓山友吊掛救出，中午返回花蓮德興棒球場附近空地降落，由消防局救護車接駁送往慈濟醫院救治。

鄭姓山友（右）登南二段出現高山症症狀，今天由空勤黑鷹直升機救下山。圖／空勤花蓮駐地提供
鄭姓山友（右）登南二段出現高山症症狀，今天由空勤黑鷹直升機救下山。圖／空勤花蓮駐地提供

花蓮 黑鷹直升機 山友

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