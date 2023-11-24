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偷不停...專偷汽機車內財物 台南所長到任1個半月內抓他3次
台南市警五分局實踐派出所昨上午據報，停放在北區和緯路一段的計程車因感應鑰匙異常未上鎖，車內現金3500元遭竊，經調閱監視器比對，發現竊嫌身形特徵及行竊手法很眼熟，研判是年約50歲高姓慣犯，循線在飯店內找到正在呼呼大睡的他，這也是所長到任1個半月內第3次抓他。
實踐所所長陳東宏說，高姓男子是轄區列管的竊盜慣犯，時常趁著深夜時段步行穿梭於巷弄，伺機開啟路旁轎車車門或機車置物箱行竊，到任短短1個半月內，高男已行竊3次，均立即查獲到案。他也說，將持續掌握高男動態，加強防範約制，嚴防竊盜案件發生。
實踐派出所昨上午9時許接獲張姓計程車司機報案，指停放在和緯路一段的計程車因感應鑰匙異常未上鎖，車內現金3500元遭竊。員警調閱監視器後，發現深夜4時許有名徒步經過的男子隨機打開車門竊取。
經警員楊慶章比對監視器影像，發現竊嫌身形特徵及行竊手法為高男。所長陳東宏立即率多名警力到高男經常出入地點查訪，研判他在深夜行竊，可能投宿經常夜宿的中西區飯店。11時許員警到場查訪，查獲尚在睡覺的高男到案，所竊贓款已花用殆盡，全案依涉竊盜罪嫌，將他函送台南地檢署偵辦。
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