高中生打籃球口角引發聚眾鬥毆 苗警逮16人

苗栗火車站前廣場日前發生聚眾鬥毆事件，警方調查為2名少年因打籃球發生口角，雙方各自找多名高中職學生談判不成，持球棒互毆，員警到場逮捕16人依法究辦。

苗栗縣警察局苗栗分局副分局長徐文明今天表示，所轄北苗派出所22日晚間接獲報案，指苗栗火車站前發生多人肢體衝突事件，兩派人馬分持球棒、角鐵鬥毆。獲報後，警分局立即調派優勢警力前往壓制。

徐文明指出，警方到場時，雙方人馬跑往鄰近大樓內躲藏，員警入室追查，共逮捕16人，其中2人手、眼部有輕微傷勢，所幸經送醫治療後均無大礙。

警方初步調查，事件起因為2名高中生日前在竹南運動公園打球，因細故發生口角，隨後相約在苗栗火車站前談判，雙方各自找來多人助陣，一言不合爆發肢體衝突，全案依少年事件處理法及妨害秩序、傷害等罪嫌移送偵辦。

警方呼籲民眾，遇有糾紛案件，應理性處理，絕不可使用暴力解決，警方也不容許任何暴力事件發生。對於暴力或其它非法方式介入，必定依法究辦。