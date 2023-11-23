自來水費總是欠繳275元？一招識破詐騙
水、電的詐騙簡訊滿天飛，累積上萬通查證和詢問的電話讓水、電相關部門人員接到手軟，最近自來水公司推出教學網頁，教導民眾封鎖詐騙簡訊，不過也有民眾發現點進去後輸入亂碼，也顯示相同欠費起迄日期及金額，證明詐騙無誤。
自來水公司第十一區管理處長謝錫熊今天表示，詐騙犯罪猖獗，自來水公司每天接獲數百通查證和詢問如沒當天繳天就終止供水，連他太太都接到自來水欠繳275元的詐騙簡訊，詐騙集團製作幾打亂真的網頁，散彈槍打鳥濫發簡訊，誘使民眾點進去輸入線上付款，藉此連結民眾金融帳號轉出存款，民眾絕不能點開。
彰化縣溪湖鎮林姓鎮民點開連結http://www.leanng.top，第一個網頁要輸入水號／手機號碼，林姓鎮民第一次輸入自己的手機號碼，出現欠費金額275元和點選繳費方式，他第二次輸入0912345678，出現欠費275元，第三次輸入0123456789仍出現欠費275元，證明這是詐騙網頁。
自來水公司第十一區管理處表示，台水催收欠費的簡訊不會提供任何連結，更不會要求用戶在線上填寫信用卡資料或匯款，如果收到任形式水費催繳，應直接撥打165反詐騙專線、客服專線1910查證或各所服務所（營運所）電話。
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