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嘉義少年酒駕自摔害女友不治 不適用國民參審

中央社／ 嘉義市23日電

嘉義縣黃姓少年20日酒後騎車載女友賴姓女子在朴子市防汛道路自摔，賴女昨天不治；檢警今天相驗，致命傷為顱內出血，嘉檢表示，依國民法官法規定，未成年不適用國民參與審判。

警方表示，17歲黃姓少年20日凌晨騎機車載18歲女友賴女，行經嘉義縣朴子市朴子溪防汛堤防便道時，機車突然失控自摔，救護車趕抵，賴女呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，黃姓少年則意識不清、肢體多處外傷，均送長庚醫院急救後，賴女有恢復呼吸心跳，2人在加護病房治療。

警方指出，經醫師診斷，賴女因腦部受創嚴重，醫師研判幾乎無清醒可能，可能成為植物人，家屬做出痛苦決定拔管，院方於昨天中午宣告死亡，黃姓少年仍在加護病房治療；黃姓少年發生事故的酒測值超過法定標準值，涉及酒駕過失致死罪嫌。

嘉義地檢署指出，檢警今天相驗，賴女因車禍導致全身多處傷勢，致命傷為顱內出血；因黃男為未成年，依據國民法官法規定，不適用國民參與審判。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國民法官 朴子溪 嘉義

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