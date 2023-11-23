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恐怖情人！彰化無業男沉迷網遊 衝女友家借錢不成縱火燒傷送醫

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣無業陳姓男子疑因沉迷網路賭博遊戲，不斷向女友借錢，女友想跟他分手，他索討分手費不成，今天上午跑到永靖鄉女友家將自己關在房內縱火，卻將自己燒傷被送醫急救。

37歲陳男今天上午八點多跑到女友（41歲）家中，疑與女友又發生爭吵，陳男在二樓房內，用打火機點燃棉被，並將自己反鎖屋內，永靖消防隊據報出動救火，破門而入將陳男救出，陳男被送往彰基醫院，其手和臉共有6%的2度燒燙傷。

據了解，無業的陳男沈迷網路賭博拉霸遊戲，一直跟女友借錢，女友與他交往6年，已借給他十幾萬元，最近告訴他已沒錢，陳男又要女友去跟其父母借錢，還揚言要她去跟父母借錢，甚至耍脅要不利其家人生命安全。

陳男女友想跟他分手，陳男又要30萬元分手費，最近還跟她催1萬2千元生活費，女友很害怕，跑去親友家躲，陳男又一直打話來催，兩人今天在女方家中又起口角，一言不合，陳男就縱火，員林警方表示，陳男已觸犯縱火罪，警方調查中。

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彰化縣無業陳姓男子疑因沈迷網路賭博遊戲，向女友借錢不成，今天上午跑到女友家將自己關在房內縱火，卻將自己燒傷被送醫急救。圖／民眾提供
彰化縣無業陳姓男子疑因沈迷網路賭博遊戲，向女友借錢不成，今天上午跑到女友家將自己關在房內縱火，卻將自己燒傷被送醫急救。圖／民眾提供
彰化縣無業陳姓男子疑因沈迷網路賭博遊戲，向女友借錢不成，今天上午跑到女友家將自己關在房內縱火，卻將自己燒傷被送醫急救。圖／民眾提供
彰化縣無業陳姓男子疑因沈迷網路賭博遊戲，向女友借錢不成，今天上午跑到女友家將自己關在房內縱火，卻將自己燒傷被送醫急救。圖／民眾提供
彰化縣無業陳姓男子疑因沈迷網路賭博遊戲，向女友借錢不成，今天上午跑到女友家將自己關在房內縱火，卻將自己燒傷被送醫急救。圖／民眾提供
彰化縣無業陳姓男子疑因沈迷網路賭博遊戲，向女友借錢不成，今天上午跑到女友家將自己關在房內縱火，卻將自己燒傷被送醫急救。圖／民眾提供

女友 分手 縱火

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