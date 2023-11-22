影／彰化娃娃車衝撞畫面曝光 車內沒安全帶引發關注

彰化縣竹塘鄉昨天發生鄉立幼兒園娃娃車遭BMW小客車衝撞，造成15名師生與駕駛等受傷送醫車禍，車子衝撞的畫面今天曝光，娃娃車內並沒有安全帶引發關注，彰化縣府教育處表示，主因是若發生車禍等事故，幼童恐怕不懂如何解開安全帶，所以娃娃車確實沒有規定要加裝安全帶。

昨天娃娃車被撞車禍，包括車內11名幼童和老師與駕駛等共15人受傷送醫，其中一名幼童還被拋飛車外，而家長也發現娃娃車內並沒有安全帶，幼童行車安全堪慮。

竹塘鄉鄉長蔡碩任表示，幼兒園的娃娃車都按照規定「可繫可不繫」，原廠沒有安全帶，全部依照規定，目前除了2名女童轉院彰基外，仍有4名幼童、司機及老師留院二基治療觀察中。

彰化縣議員曹嘉豪也在臉書po文呼籲應重視娃娃車安全問題，他表示，「幼童專用車」不管是訂立規則或管理稽查，以美國來講，打造校車比照裝甲車規格，甚至對於校車的法規有多達500項，反觀國內可以說是根本沒有，包括防撞措施、滅火器等安全設備，台灣的娃娃車權益究竟何時才會真正受到重視。

彰化縣教育處表示，針對娃娃車上繫安全帶問題，現行法規並無規範，娃娃車確實沒有規定要加裝安全帶，主要原因是若發生車禍等事故，幼童恐不懂如何解開安全帶逃生，會更危險，不過教育處也有要求各幼兒園隨車的教保員能主動提醒幼兒注意自身安全，務必確保幼兒在行駛過程中的安全。