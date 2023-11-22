獨／重大竊案！住戶外出、社區停電 社區保全見機「偷千萬元現金」

新北市三重區日前發生社區保全監守自盜，拿鑰匙開門偷走住戶1千多萬元現金的重大竊案，警方鎖定竊賊身分之後，今天晚上持搜索票至陳姓保全員住家逮人，追回1千萬元贓款，只被他花掉大約2萬元，詳細案情仍在釐清當中。

據了解，三重區中正北路某集合式住宅社區其中1戶，平常由1對母子同住，年僅20多歲的兒子自稱為了投資虛擬貨幣，準備1千多萬元現金放在家裡。

年約40歲的陳姓社區保全員，無意間得知住戶家中藏有巨款，疑利用住戶到警衛室領包裹時，趁隙偷走住戶鑰匙，等待時機動手。

這個月中旬該住戶女主人出國，只剩兒子在家，17日剛好陳男值夜班，過午夜到了18日凌晨，他發現兒子外出、家裡沒人，社區恰巧又停電可讓監視器失效，認為機不可失，持鑰匙直奔住戶家中，偷走1千萬元現金藏妥，連續數日若無其事繼續上班。

被害人短暫外出大約1個多小時，返家發現千萬現金不翼而飛，連忙報案。員警獲報到場，社區已復電一切正常，想調閱監視器卻發現唯獨失竊的關鍵時刻，社區剛好停電、監視器失效。

警方專案小組事後花費多日，擴大調閱社區裡裡外外不同時段、不同角度的監視器畫面，交叉比對抽絲剝繭過濾資訊，前天發現根本就是陳姓男子當天值班時，穿著保全員制服監守自盜，到社區住戶家中行竊。

警方隨即報請檢察官指揮偵辦、聲請拘票和搜索票，今晚7時許前往陳姓保全員住家搜索，搜出1千萬元現金，他百口莫辯坦承犯案，被依竊盜罪嫌帶回偵辦。包括陳男如何取得住戶鑰匙、社區停電是否人為造成、千萬元現金來源是否為其他不法所得？相關案情細節警方漏夜詢問仍在釐清當中。