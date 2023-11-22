汐止慈善協會遭竊！成員赴警局拉白布條 要求秉公處理

新北市汐止區某慈善協會日前遭控募款超過1700萬仍持續募款，且未公開善款明細。17日該協會現任理事長報案協會失竊手機、平板及冰箱等物品，今天上午該協會前理事長劉男及成員10多人至汐止分局社后派出所拉白色布條陳情，認為警方處理不當。汐止警方表示目前已傳喚相關人等到案說明，正積極釐清案情中。

這間慈善協會張姓前理事長及10多名成員，今天上午9時許至汐止分局社后派出所前人行道拉白布條陳情。社后派出所副所長與其他警員上前與劉男溝通，經了解17日協會內手機、平板、冰箱等電器用品遭竊，協會現任理事長曾至派出所報案，張男認為警方疑似因政治因素處理不當，要求警方要秉公處理。

汐止警方立即告知劉男，警方已傳喚該起竊案相關人等至社后所說明，目前正積極協助釐清案情中，並依法秉公辦理，絕無政治力介入及偏頗情事。