快訊

總統大選最新民調／侯柯配、柯侯配皆贏賴蕭配

3份民調遭排除？柯志恩怒批「誰讓擱置」 學者：完全不存在讓6%

汐止慈善協會遭竊！成員赴警局拉白布條 要求秉公處理

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北汐止區某慈善協會日前遭控募款超過1700萬仍持續募款，且未公開善款明細。17日該協會現任理事長報案協會失竊手機、平板及冰箱等物品，今天上午該協會前理事長劉男及成員10多人至汐止分局社后派出所拉白色布條陳情，認為警方處理不當。汐止警方表示目前已傳喚相關人等到案說明，正積極釐清案情中。

這間慈善協會張姓前理事長及10多名成員，今天上午9時許至汐止分局社后派出所前人行道拉白布條陳情。社后派出所副所長與其他警員上前與劉男溝通，經了解17日協會內手機、平板、冰箱等電器用品遭竊，協會現任理事長曾至派出所報案，張男認為警方疑似因政治因素處理不當，要求警方要秉公處理。

汐止警方立即告知劉男，警方已傳喚該起竊案相關人等至社后所說明，目前正積極協助釐清案情中，並依法秉公辦理，絕無政治力介入及偏頗情事。

慈善協會10多名成員在社后派出所前拉白布條陳情。記者黃子騰／翻攝
慈善協會10多名成員在社后派出所前拉白布條陳情。記者黃子騰／翻攝
慈善協會10多名成員在社后派出所前拉白布條陳情。記者黃子騰／翻攝
慈善協會10多名成員在社后派出所前拉白布條陳情。記者黃子騰／翻攝

汐止 冰箱 新北 偷竊 募款

延伸閱讀

見準岳父開心出門面交...未來女婿報警逮女車手 保20萬積蓄

終於動工 汐止伯爵七社區水管更新明年底完工

汐止消防救災添戰力 新北市議員再爭取災勘車

汐止家扶「愛的大募資」 市議員：一人一力助弱勢童

相關新聞

台61上演絕命終結站…突出現巨石釀車禍 7旬重機騎士乘客噴飛

台61西濱快速公路北上36.3公里處近日發生一起恐怖車禍，一名25歲林姓小客車駕駛行駛到一半，驚見前方道路出現巨大石塊，...

BMW國道逼車急煞肇逃…5歲童噴飛亡 單親媽淚控：駕駛至今不認錯

辛姓女子今年2月開車載友人和一對兒女在國道一號彰化南下路段發生車禍，造成坐在前座的5歲兒子傷重身亡，辛女表示，是張姓男子...

汐止慈善協會遭竊！成員赴警局拉白布條 要求秉公處理

新北市汐止區某慈善協會日前遭控募款超過1700萬仍持續募款，且未公開善款明細。17日該協會現任理事長報案協會失竊手機、平...

嘉南大圳排水線遭偷排廢汙水 環局調涵管分布圖追來源

台南市安南區台江流域社群志工今天上午巡守嘉南大圳排水線，發現海東橋以西排水口遭偷排乳白色的廢汙水，憂心此排水線遭汙染，環...

女山友走馬博橫斷上吐下瀉 空勤直升機吊掛送醫

花蓮縣消防局日前上山搜索6天，尋獲登馬博橫斷失聯的女山友，救援任務才告一段落，今天一早又接獲求救電話，一名同樣走馬博橫斷...

190公分高壯毒品通緝犯突揮拳攻擊 埔口派出所長忍痛壓制逮人

苗栗縣通霄分局埔口派出所警員吳景平於今天上午9點左右，在上班途中，眼尖發現轄內陳姓毒品通緝犯，立即通知所長李毓鵬到場支援...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。