女山友走馬博橫斷上吐下瀉 空勤直升機吊掛送醫

花蓮縣消防局日前上山搜索6天，尋獲登馬博橫斷失聯的女山友，救援任務才告一段落，今天一早又接獲求救電話，一名同樣走馬博橫斷的陳姓女山友出現上吐下瀉症狀，身體不適，經轉報空勤總隊出動直升機，將女山友吊掛下山送醫。

一名李姓女山友隨隊走馬博橫斷，15日離群攻頂時失聯，花蓮縣消防局出動兩梯次救難隊伍，冒著低溫在山區搜索6天，20日上午11時在喀西帕南山北峰與北高坪之間找到人，幸好她有攜帶睡袋、瓦斯爐等裝備，尋獲時除因沒有水源，有些許脫水，人沒有生命危險。

今天上午8時許，花蓮縣消防局又接到一通求救電話，44歲陳姓女山友與7名隊友申請入山要以8天7夜走馬博拉斯橫斷，17日從南投東埔登山口入山，原本計畫24日從花蓮中平林道下山，但今天上午陳女出現上吐下瀉症狀，身體虛弱，無法行走，目前人在花蓮縣卓溪鄉的馬利加南山屋，考量後續的路程不好走，請求救援。

花蓮消防局集結地面部隊，同步向空勤總隊申請直升機支援，幸好今天天氣不錯，空勤總隊花蓮駐地黑鷹直升機搭載兩名消防署特搜隊員，上午9時25分起飛，9時51分飛抵目的地，將搜救員吊掛出艙為陳姓女子檢傷評估後，吊掛上機，飛回花蓮德興棒球場附近空地，由消防局救護車接駁送往花蓮慈濟醫院治療。