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雞鴨3次遭竊 南警鍥而不捨破案救回3隻

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安南區64歲黃姓男子不滿宮廟前廚餘遭到同為養禽人家的鄭女搶走，9月下旬先涉嫌偷了對方4隻雞下肚；11月中旬再連偷4隻雞鴨，被監視器拍到。警方昨天通知黃到案說明，黃歸還3隻雞鴨、1隻雞死亡。警詢後依竊盜罪嫌法辦。

警方調查，64歲黃男長年騎單車前往離家1公里多的宮廟前收廚餘，再帶回餵養雞鴨。黃9月卻發現廚餘被廟旁同是養禽人家的鄭女搶收，黃向對方宣示廚餘所有權，鄭女不理會。

黃氣憤之餘，9月28日偷走鄭女家中4隻雞下肚，11月18日、19日連2天又偷走2雞2鴨，鄭女損失6000元，被鄭女新裝設監視器拍到身影，警方獲報調查通知黃男到案說明，黃坦承犯案，歸還1雞2鴨，另1雞偷回家後死亡， 警詢後依竊盜罪嫌函。

黃坦承犯案，歸還1隻雞、2隻鴨。記者黃宣翰／翻攝
黃坦承犯案，歸還1隻雞、2隻鴨。記者黃宣翰／翻攝
黃姓男子涉嫌偷雞、鴨，被依竊盜罪嫌法辦。 記者黃宣翰／翻攝
黃姓男子涉嫌偷雞、鴨，被依竊盜罪嫌法辦。 記者黃宣翰／翻攝

廚餘 監視器 竊盜 台南

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