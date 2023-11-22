雞鴨3次遭竊 南警鍥而不捨破案救回3隻

台南市安南區64歲黃姓男子不滿宮廟前廚餘遭到同為養禽人家的鄭女搶走，9月下旬先涉嫌偷了對方4隻雞下肚；11月中旬再連偷4隻雞鴨，被監視器拍到。警方昨天通知黃到案說明，黃歸還3隻雞鴨、1隻雞死亡。警詢後依竊盜罪嫌法辦。

警方調查，64歲黃男長年騎單車前往離家1公里多的宮廟前收廚餘，再帶回餵養雞鴨。黃9月卻發現廚餘被廟旁同是養禽人家的鄭女搶收，黃向對方宣示廚餘所有權，鄭女不理會。

黃氣憤之餘，9月28日偷走鄭女家中4隻雞下肚，11月18日、19日連2天又偷走2雞2鴨，鄭女損失6000元，被鄭女新裝設監視器拍到身影，警方獲報調查通知黃男到案說明，黃坦承犯案，歸還1雞2鴨，另1雞偷回家後死亡， 警詢後依竊盜罪嫌函。