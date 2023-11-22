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影／木藝工廠深夜傳翻動聲 所長急Call老闆開門逮竊嫌

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中市神岡區一間木藝品店昨清晨已熄燈，神岡所長陳信宇、警員馬世恒巡邏卻發現屋內屢傳出走動與物品翻動聲響，急聯繫工廠老闆到場開門，鐵捲門一開，優勢警力上前壓制43歲陳姓竊嫌，起出市值11萬元工藝品和現金贓款1萬6500元。經警方調查，陳嫌代步小貨車也是贓車，警詢後依竊盜罪嫌移送。

昨天清晨1點多，豐原警分局神岡分駐所所長陳信宇、警員馬世恒巡邏經過三民南路一間木藝品工廠，發現已打烊廠內全暗的廠房，不時傳出人為走動聲和翻動物品聲音，且車輛停放旁邊的工廠鐵窗有遭人破壞痕跡，令警方起疑。

為求慎重，警方緊急聯繫工廠陳姓老闆，陳姓老闆說，工廠早已打烊，廠內沒有員工才對。

陳姓老闆騎機車到場與警方確認狀況，遙控器打開工廠鐵捲門瞬間，一名男子慌張地從倉庫內衝出來，多名優勢警力立即上前壓制並高喊「你們幾個人？」犯嫌回答只有他一人，警方立即上銬逮捕。

警方清查，43歲陳姓竊嫌破壞鐵窗闖入工廠，現場搜刮打包好的木藝商品3袋，裡頭裝有已加工完成，總市價11萬元的木藝商品40個，身上搜出犯罪所得現金1萬6500元。

警方詢問陳嫌小貨車來源？陳嫌坦承，小貨車是前天深夜11點多在石岡區竊取，作為犯案代步工具。警詢後將陳嫌依竊盜罪嫌移送法辦。

陳姓竊嫌在石岡區竊得小貨車作為代步工具，再到神岡區鎖定一間木藝品店，破壞鐵窗入內行竊。記者林佩均／翻攝
陳姓竊嫌在石岡區竊得小貨車作為代步工具，再到神岡區鎖定一間木藝品店，破壞鐵窗入內行竊。記者林佩均／翻攝
警方在陳嫌身上起出不法所得現金1萬6500元。記者林佩均／翻攝
警方在陳嫌身上起出不法所得現金1萬6500元。記者林佩均／翻攝
警方查扣陳姓竊嫌偷竊的木藝品，當場人贓俱獲。記者林佩均／翻攝
警方查扣陳姓竊嫌偷竊的木藝品，當場人贓俱獲。記者林佩均／翻攝
鐵捲門打開瞬間，陳姓竊嫌驚慌逃出，優勢警力立即上前壓制。記者林佩均／翻攝
鐵捲門打開瞬間，陳姓竊嫌驚慌逃出，優勢警力立即上前壓制。記者林佩均／翻攝
鐵捲門打開瞬間，陳姓竊嫌(左)驚慌逃出，優勢警力立即上前壓制。記者林佩均／翻攝
鐵捲門打開瞬間，陳姓竊嫌(左)驚慌逃出，優勢警力立即上前壓制。記者林佩均／翻攝

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