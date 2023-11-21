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持續延燒！苗栗市廢家具垃圾場大火未滅 直升機今天支援8趟次灌救

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗市公所舊垃圾掩埋場暫置廢家具昨天大火，縣政府消防局今天下午申請空勤總隊直升機支援，制高從空中灑水8趟次、16立方公尺，配合7輛土機作業，希望盡快滅火。

市公所舊垃圾掩埋場暫置廢家具約1500噸，昨天中午發生大火，今天持續延燒，因內部有沼氣，增加滅火難度，公所今天動用7輛挖土機，消防局也申請空勤總隊支援1架直升機吊掛水袋，飛了8趟次到明德水庫、大潭取水，每趟水量2立方公尺，飛到垃圾場上空灑水。

消防局指出，空中灑水比較沒有死角，挖土機可以上到垃圾場頂端，一邊挖開廢家具、一邊灌水，火勢獲得控制，侷限在約0.3公頃範圍，濃煙也減少許多，明天沒有申請空中支援，消防人員及挖土機持續灌救。

苗栗市公所舊垃圾掩埋場暫置廢家具昨天大火，空勤總隊直升機今天下午支援空中灑水8趟灌救，希望盡快滅火。圖／民眾提供
苗栗市公所舊垃圾掩埋場暫置廢家具昨天大火，空勤總隊直升機今天下午支援空中灑水8趟灌救，希望盡快滅火。圖／民眾提供
苗栗市公所舊垃圾掩埋場暫置廢家具昨天大火，空勤總隊直升機今天下午支援空中灑水8趟灌救，希望盡快滅火。圖／民眾提供
苗栗市公所舊垃圾掩埋場暫置廢家具昨天大火，空勤總隊直升機今天下午支援空中灑水8趟灌救，希望盡快滅火。圖／民眾提供

空勤總隊 直升機 火災

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