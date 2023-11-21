影／視線死角釀禍？目擊居民還原彰化娃娃車車禍：多人受傷流血、童嚇壞痛哭

彰化縣竹塘鄉立托兒所一輛娃娃車今天放學，載送11名幼童返家，途經自強路口被一輛轎車攔腰撞上，造成4名大人、11名兒童受傷；根據附近居民指出，那個路口有視線死角，兩車相撞發生很大碰撞聲，大家連忙出門查看，看到1名女童被拋出車門外，頭部流血，車內孩子也流血。

據了解，竹塘鄉立托兒所娃娃車的駕駛員（48歲）、保育老師（54歲），和11名幼童都受傷，和娃娃車擦撞的BMW駕駛人及副駕駛座乘客也受傷，娃娃車上師生都送到二林基督教醫院救治，其中1名5歲女童因頭部外傷轉送彰化基督教醫院，隨後一名幼童被檢出手臂骨折，和肋骨骨折的娃娃車司機都被送彰基手術，已有3名輕傷幼童被家長接回，其餘留院處理擦傷等傷口；轎車駕駛人和乘客送到雲林縣西螺的醫院治療。

附近工廠人員指出，聽到碰撞聲，工廠員工跑出去看，大呼「娃娃車被撞，有很多小朋友在車裡哭。」她出去看見一名女童坐在車門邊，頭部流血，很多小朋友在車裡哭，工廠員工把幼童一一抱出，有的牙齒斷了，有的手部擦慯。

根據目擊者表示，娃娃車與轎車發生擦撞的路口有視線死角，娃娃車駕駛員和轎車駕駛人都堅稱沒看到對方，轎車駕駛人腳流血，還走到娃娃車旁邊質問為何沒看到來車？被轎車乘客拉住和退後，很快的消防車、救護車和警車都趕來，把傷者都送醫。

警方正調查車禍發生原因，縣政府教育處也通報校安，鄉公所全力安撫家長和幼童情緒並協助警方了解車禍情形。

彰化縣竹塘鄉立托兒所娃娃車被撞，幼童受傷，哭成一團，附近工廠員工協助搶救和安撫。圖／民眾提供