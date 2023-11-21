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緩撞車國1苗栗銅鑼段挨撞 又是開輔助駕駛肇禍

聯合報／ 記者范榮達吳傑沐／苗栗即時報導

一輛轎車開啟輔助駕駛，疑未注意前方路況，今天上午8點57分在苗栗縣銅鑼鄉南下內側車道，撞及施工單位緩撞車，駕駛輕微擦挫傷。圖／國道警方提供
一輛轎車開啟輔助駕駛，疑未注意前方路況，今天上午8點57分在苗栗縣銅鑼鄉南下內側車道，撞及施工單位緩撞車，駕駛輕微擦挫傷。圖／國道警方提供

一輛轎車今天上午8點57分在國道1號143公里，苗栗縣銅鑼鄉南下內側車道，撞及施工單位緩撞車，轎車駕駛輕微擦挫傷未送醫，國道警方查出轎車開啟輔助駕駛，疑未注意前方路況肇事，全案進一步處理中。

又見自動輔助駕駛肇禍 ！上月中，國道1號北上苗栗公館路段，發生休旅車因開啟自動輔助駕駛，未注意前方動態追撞緩撞車事故，造成車頭嚴重毀損凹陷；今天上午國道1號南下苗栗三義路段又發生一起轎車因開啟自動輔助追撞緩撞車事故。

這起事故轎車一度冒煙，還好沒有起火，占用內、中線車道，上午9點53分現場排除，警方酒測兩車駕駛均為零，警方呼籲用路人行駛高速公路時，應注意前方路況，勿疲勞駕駛，注意行車安全。

此外，許多車輛均具有駕駛輔助系統，雖能提高駕駛盲區警示、降低駕駛行車疲勞壓力，致造成駕駛過度依賴，反而忽略行車駕駛上應注意之危險，提醒用路人仍應握好方向盤，及注意車前狀態小心駕駛。

一輛轎車開啟輔助駕駛，疑未注意前方路況，今天上午8點57分在苗栗縣銅鑼鄉南下內側車道，撞及施工單位緩撞車，駕駛輕微擦挫傷。圖／國道警方提供
一輛轎車開啟輔助駕駛，疑未注意前方路況，今天上午8點57分在苗栗縣銅鑼鄉南下內側車道，撞及施工單位緩撞車，駕駛輕微擦挫傷。圖／國道警方提供
一輛轎車開啟輔助駕駛，疑未注意前方路況，今天上午8點57分在苗栗縣銅鑼鄉南下內側車道，撞及施工單位緩撞車，駕駛輕微擦挫傷。圖／國道警方提供
一輛轎車開啟輔助駕駛，疑未注意前方路況，今天上午8點57分在苗栗縣銅鑼鄉南下內側車道，撞及施工單位緩撞車，駕駛輕微擦挫傷。圖／國道警方提供

國道 車道

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