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影／高雄婦開車不適…大路口車流中倒退嚕 7車神奇閃開沒撞到
高姓女子昨天開車「倒退嚕」，竟在人車不少的路口，倒車畫個半圓，直到撞上對街路旁交通號誌桿和盆栽才停車，令路人吃驚，人車紛紛走避讓車，高女的轎車才沒撞上其他人車。
警方表示，昨天下午5時許，44歲的高姓女子開車沿高雄市鳳山區新富路，由西往東方向行駛，行經鳳山區新富路與南京路口，左轉南京路後，突然車子在路口倒車，畫個半圓後，撞及路旁盆栽和號誌桿才停下車，後保險桿也撞損。
警、消據報到場，救護人員經檢視，她意識清醒、無外傷。警方對高女酒測無酒精反應，高女自稱因身體不適，不慎在路口倒車自撞路邊盆栽，確實事故發生原因，由警方調查。警方並呼籲，駕車前應注意自身狀況，避免因精神不濟或身體不適而影響行車安全。
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