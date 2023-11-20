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烏來男騎車遭輾爆頭亡 砂石車司機接到電話才知闖禍

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市74歲廖姓男子今天下午騎機車行經新店區北宜路時，內側車道1輛由59歲葉姓男子駕駛的砂石車突然變換車道，2車發生碰撞後，廖男人車倒地遭輾過腦漿溢出當場慘死。但葉男肇事後卻未停車直接駛離。警方獲報循線聯繫砂石車行老闆，葉男才在1小時後到案說明，詢後將依肇事逃逸、過失致死罪嫌送辦。

據了解，死者廖姓男子家住烏來，平時打臨時工賣廢鐵，今天下午2時許廖男從烏來騎機車載廢鐵欲至新店區中興路上回收場販賣，行經北宜路一段往新店方向時，遭變換車道的砂石車撞上還被輾過當場死亡。

不料肇事的砂石車駕駛卻未停車直接駛離，警方及救護人員獲報到場，發現廖男頭部遭輾過腦漿溢出名死亡，警方調閱監視器通知砂石車行由老闆連絡司機告知發生交通事故，肇事的葉姓男子接獲通知後才驚覺闖下大禍，隨即開車至警局投案。

葉男向警方宣稱當時從新烏路的車輛保養廠保養完車子，要開回安業路車停車場停放，正騎車準備返家，直到接到老闆來電才知道發生車禍。警方詢後將葉男依肇事逃逸、過失致死罪嫌移送法辦。

警方將肇事駕駛帶回警局。記者黃子騰／翻攝
警方將肇事駕駛帶回警局。記者黃子騰／翻攝
新店警方到場採證。記者黃子騰／翻攝
新店警方到場採證。記者黃子騰／翻攝
車禍發生後砂石車駛離現場。記者黃子騰／翻攝
車禍發生後砂石車駛離現場。記者黃子騰／翻攝

砂石 車禍

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