車頭全毀！國道再傳自動駕駛肇禍 福特休旅車撞上工程車

45歲張姓男子今中午駕駛福特休旅車，沿國道3號往北行駛，行經長治路段內側車道時，疑因開啟自動駕駛、未注意車前路況，直接撞上前方工程車的防撞架，造成他車頭全毀，所幸無人傷亡，駕駛均無酒駕，事故車輛已於下午1點半左右排除，全線恢復通車，詳細肇事原因有待警方調查釐清。

警方表示，45歲張男於今天中午12點33分左右，駕駛1輛外觀蒂芙尼藍的福特休旅車，行經國道3號北向396.5公里處時，疑似因開啟自動駕駛輔助系統，未注意車前狀態，不慎撞上前方由67歲石姓男子駕駛的施工緩撞車，造成張男的車頭凹陷破損、零件散落一地。