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車頭全毀！國道再傳自動駕駛肇禍 福特休旅車撞上工程車

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

45歲張姓男子今中午駕駛福特休旅車，沿國道3號往北行駛，行經長治路段內側車道時，疑因開啟自動駕駛、未注意車前路況，直接撞上前方工程車的防撞架，造成他車頭全毀，所幸無人傷亡，駕駛均無酒駕，事故車輛已於下午1點半左右排除，全線恢復通車，詳細肇事原因有待警方調查釐清。

警方表示，45歲張男於今天中午12點33分左右，駕駛1輛外觀蒂芙尼藍的福特休旅車，行經國道3號北向396.5公里處時，疑似因開啟自動駕駛輔助系統，未注意車前狀態，不慎撞上前方由67歲石姓男子駕駛的施工緩撞車，造成張男的車頭凹陷破損、零件散落一地。

警方指出，現場無人員受傷，各車駕駛均無飲酒情形，事故已於下午1點10分排除，全線恢復通車，並呼籲用路人行車務必保持行車安全距離，若開啟駕駛輔助系統行駛國道時，應隨時注意車前狀況，切勿過度信賴駕駛輔助系統，手握方向盤隨時應變突發特殊狀況，以維護自身及他人的行車安全。

國道3號北向396.5公里長治路段今中午發生車禍，45歲張姓男子駕駛1輛福特休旅車，疑似因開啟自動駕駛輔助系統，未注意車前狀況，不慎撞上67歲石姓男子駕駛的施工緩撞車。圖／警方提供
國道3號北向396.5公里長治路段今中午發生車禍，45歲張姓男子駕駛1輛福特休旅車，疑似因開啟自動駕駛輔助系統，未注意車前狀況，不慎撞上67歲石姓男子駕駛的施工緩撞車。圖／警方提供
國道3號北向396.5公里長治路段今中午發生車禍，45歲張姓男子駕駛1輛福特休旅車，疑似因開啟自動駕駛輔助系統，未注意車前狀況，不慎撞上67歲石姓男子駕駛的施工緩撞車。圖／警方提供
國道3號北向396.5公里長治路段今中午發生車禍，45歲張姓男子駕駛1輛福特休旅車，疑似因開啟自動駕駛輔助系統，未注意車前狀況，不慎撞上67歲石姓男子駕駛的施工緩撞車。圖／警方提供

國道 福特 休旅車

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