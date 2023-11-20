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開車在車道上暫停被罰2萬4 車主貼文怨「罰太重」反遭眾人酸

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

一名駕駛經彰化縣鹿港鎮中山路上時，因在行駛的車道上暫停，遭民眾檢舉，收到1張2萬4千元罰單，他氣得在網上貼文怨「罰太重」，對此網友回應一面倒不挺，「現在三寶都喜歡自我宣傳」、「這罰單真是太舒服了」。

一名網友在臉書社團「爆料公社(官方粉專專屬)」發文，並上傳1張2萬4千元的罰單照，他指出「很誇張的土匪！」，認為「罰太重」，遭到「情緒性檢舉的可能」，並說「民眾自己拉車門上車，怎麼可以只罰駕駛，而不教育乘客」。

從照片罰單可見，這輛違規車在今年9月18日下午5時許遭民眾檢舉，地點於彰化縣鹿港鎮中山路上，違規事實是「非遇突發狀況，在車道中暫停(記3點)」，違反道路交通管理處罰條例第43條1項4款，被罰2萬4千元。

依據道路交通管理處罰條例，「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」等違規行為，可處新6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。

為何車主直接被罰到最高2萬4千元？彰化監理站指出，違規案件裁罰標準是依據「違反道路交通管理事件統一裁罰基準表」，貼文的罰單是依裁罰基準表，依照車種及1年內有無2次以上違規，區分違規罰鍰金額。

貼文一出，網友留言，「重罰才會怕」、「如果是紅燈的話，或許還有人會幫你說話」、「第一次覺得罰得剛剛好欸」、「活該，路你家的嗎」、「為什麼不靠邊、為什麼不靠邊、為什麼不靠邊⋯很重要所以問三次」等。

一名駕駛經彰化縣鹿港鎮中山路上時，因在行駛的車道上暫停，遭民眾檢舉，收到1張2萬4千元罰單，他氣得在網上貼文怨「罰太重」。圖／翻攝爆料公社(官方粉專專屬)
一名駕駛經彰化縣鹿港鎮中山路上時，因在行駛的車道上暫停，遭民眾檢舉，收到1張2萬4千元罰單，他氣得在網上貼文怨「罰太重」。圖／翻攝爆料公社(官方粉專專屬)

罰單

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