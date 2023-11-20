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高雄婦撐傘穿越不該走的馬路 倒楣特斯拉擦撞…她吞罰單
楊姓婦人12日下午撐傘不顧往來車輛，徒步穿越高雄市左營區博愛二路車道，下一秒遭特斯拉呂姓駕駛擦撞，楊倒地受傷、傘噴飛，過程被後車行車記錄器錄下，今在網路流傳；警方指楊受傷送醫無大礙，因違規穿越馬路開罰500元罰單，雙方肇責由交大警方判定。
抖音TikTok今天流傳一則影片，影片地點位於高雄市左營區漢神巨蛋百貨前的博愛二路，只見當時汽機車行駛於馬路上，前方一名婦人撐著陽傘大剌剌穿越馬路。
婦人快走過中央時，撐傘只顧看前方，未注意後方一輛特斯拉已駛近，駕駛雖緊急煞車，但仍擦撞婦人，婦人當場倒地受傷、傘噴飛，車禍過程被後方車行車記錄器錄下後貼上抖音。
貼影片的原PO黃姓男子指該名婦人應該是看到全部紅燈，以為可以過，但汽車是看到右轉專用燈才轉出去的，只看到一個人在路上拿雨傘走過去，後面那輛特斯拉就直接撞上去，「婦人行為超級誇張的」。
轄區左營警分局指出，該起車禍發生12日下午1時29分許，當時65歲的楊姓婦人未走行人穿越道，徒步穿越博愛二路的車道，當時呂姓男子（25歲）駕車沿博愛二路快車道北向南行駛，因煞車不及擦撞楊婦。
楊婦被撞倒地，身體多處擦傷，但意識清醒，送醫無生命危險，呂男則未受傷，經酒測無酒駕行為。
警方表示，楊姓婦人未依規定行走行人穿越道，已違反道路安全管理處罰條例第78條1項3款「行人在道路上不依規定，擅自穿越車道」，將開出處以500元罰鍰的罰單，至於雙方肇責由交大警方釐清判定。
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