高雄婦撐傘穿越不該走的馬路 倒楣特斯拉擦撞…她吞罰單

楊姓婦人12日下午撐傘不顧往來車輛，徒步穿越高雄市左營區博愛二路車道，下一秒遭特斯拉呂姓駕駛擦撞，楊倒地受傷、傘噴飛，過程被後車行車記錄器錄下，今在網路流傳；警方指楊受傷送醫無大礙，因違規穿越馬路開罰500元罰單，雙方肇責由交大警方判定。

抖音TikTok今天流傳一則影片，影片地點位於高雄市左營區漢神巨蛋百貨前的博愛二路，只見當時汽機車行駛於馬路上，前方一名婦人撐著陽傘大剌剌穿越馬路。

婦人快走過中央時，撐傘只顧看前方，未注意後方一輛特斯拉已駛近，駕駛雖緊急煞車，但仍擦撞婦人，婦人當場倒地受傷、傘噴飛，車禍過程被後方車行車記錄器錄下後貼上抖音。

貼影片的原PO黃姓男子指該名婦人應該是看到全部紅燈，以為可以過，但汽車是看到右轉專用燈才轉出去的，只看到一個人在路上拿雨傘走過去，後面那輛特斯拉就直接撞上去，「婦人行為超級誇張的」。

轄區左營警分局指出，該起車禍發生12日下午1時29分許，當時65歲的楊姓婦人未走行人穿越道，徒步穿越博愛二路的車道，當時呂姓男子（25歲）駕車沿博愛二路快車道北向南行駛，因煞車不及擦撞楊婦。

楊婦被撞倒地，身體多處擦傷，但意識清醒，送醫無生命危險，呂男則未受傷，經酒測無酒駕行為。