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影／吃1600元霸王餐！新莊羊肉爐貼網警告客「卻不告」警1原因主動偵辦

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區長疆羊肉爐輔大店昨晚被吃霸王餐，於是將客人容貌公開貼在臉書社團，警告對方行為涉及詐欺罪嫌，員警看見貼文主動聯繫，店長卻堅持不願報案。但警方告知詐欺並非告訴乃論罪，將主動介入偵辦。

羊肉爐在臉書社團「愛新莊我是新莊人」貼文指稱，3名客人昨天晚間7時許至10時許在店內用餐，離開前兩度向櫃檯探望，便趁店員不注意，沒結帳餐費約1600元即直接開溜。店方不但從監視器截圖把客人的容貌公開，並且警告對方吃霸王餐的行為涉及詐欺罪，限期3天之內回店內付錢，否則請自負法律責任。

新莊警分局員警看到臉書貼文，由轄區福營派出所主動聯繫店家，但店長堅持不願報案，警方告知詐欺是公訴罪，即使沒報案提告仍將主動偵辦，目前已調閱監視器展開調查，將請相關涉案人到案說明，依法調查後移送地檢署。

警方告知店家，詐欺並非告訴乃論罪，將主動介入偵辦，並已調閱監視器展開調查。記者林昭彰／翻攝
警方告知店家，詐欺並非告訴乃論罪，將主動介入偵辦，並已調閱監視器展開調查。記者林昭彰／翻攝
長疆羊肉爐輔大店將吃霸王餐的客人容貌公開貼在臉書社團，警告涉及詐欺罪嫌，員警看見貼文主動聯繫，店長卻堅持不願報案。但警方告知詐欺並非告訴乃論罪，將主動介入偵辦。記者林昭彰／翻攝
長疆羊肉爐輔大店將吃霸王餐的客人容貌公開貼在臉書社團，警告涉及詐欺罪嫌，員警看見貼文主動聯繫，店長卻堅持不願報案。但警方告知詐欺並非告訴乃論罪，將主動介入偵辦。記者林昭彰／翻攝

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