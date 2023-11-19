假冒台灣之星稱誤設續約調整資費 騙用戶匯款解除設定

詐騙集團假冒電商以解除分期付款騙買家匯款，近期舊瓶裝新酒，假冒電信業者台灣之星致電用戶，稱續約、調整資費等設定錯誤，以解除為由要求操作ATM、網路銀行匯款。

台北市50歲陳姓家庭主婦接到假冒台灣之星客服人員詐騙電話，詢問她是否申請iPhone15續約方案，她告知沒有續約及購買手機，對方稱公司網站遭駭客入侵致個人資料外洩盜用，詢問使用的扣款銀行，表示要通報止付。

自稱國泰世華銀行人員來電，向她核對個資，稱要解除設定以停止扣款，要求加LINE後引導操作網路銀行，她轉帳10筆共59萬元。

桃園市退休73歲陳姓男子也接到假冒台灣之星電話，詢問他手機資費是否調整為1萬4千元，他回答資費是399元，對方稱近期要與台灣大哥大合併，系統錯誤變更用戶設定，詢問扣款銀行。

自稱郵局人員來電，指要轉帳至指定帳戶，確保不被扣款，系統會自動返還，當晚12點前不處理會扣款，他依指示操作網銀，匯款5筆共12萬元。

解除分期付款是詐騙老哏，詐團掌握外洩資料，竄改來電顯示假冒電商客服致電買家，稱分期付款、重複扣款或升級VIP會員等設定錯誤，以解除設定要求操作ATM或網銀匯款，近期有詐團假冒台灣之星如法炮製。