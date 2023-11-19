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土地公代管的機車不翼而飛？ 台中警查出跑到媽祖面前

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市建國市場是知名傳統市場，市場內少見供奉土地公與媽祖兩座廟宇，不過也常傳出有消費者，僅記得將機車停放在廟宇前，卻沒有記清楚是停在福德祠還是聖母宮前，六旬黃姓男子在14日時即遇到該狀況，向警方報稱停在土地公廟的機車不見了，但警方循線在聖母宮前找到黃機車。

第三警分局東區所警員在14日接獲六旬黃姓男子報案，黃稱當日上午10時許，停在建國市場土地公廟前的機車不翼而飛。

黃男堅稱，騎機車到市場買菜，確定自己將機車停在市場的福德祠前，準備回家時卻發現機車不見，因機車並非防盜較佳的新型機車，擔心遭不肖人士非法使用，所以才報警。

警員詢問，黃男機車鑰匙未遺失，經調閱監視器，也無他人使用跡象，加上警員曾協助多起類似的市場、車站周邊的烏龍竊車案，研判其應是記錯停放位置，於是徒步沿著市場周圍協尋機車，順利在聖母宮前，找到黃男機車，黃知道自己搞錯廟宇，頻頻向警方致歉。

第三警分局表示，轄內的建國市場結合巴洛克、文藝復興建築風格，屬於台中市最大傳統市場，同時供奉媽祖、福德正神兩座廟宇，在傳統市場中罕見，因市場內外觀相似，加上出入口多，民眾迷路或找不到車也時有所聞。

警方提醒，有時記憶並不可靠，民眾停放車輛，可能因停放時間較長，或因停放車輛多、地景相近等因素，發生記憶模糊的窘境。

警方建議，可透過手機拍照留存的方式，停車後拍下停車位置及周遭環境或附近門牌，幫助回想，也加速找到自己愛車，避免事後苦尋不著車輛的困擾。

台中市建國市場同時供奉土地公與媽祖，常有民眾記錯停車位置，黃姓男子14日即遇到類似狀況，報警尋車。圖／第三警分局提供
台中市建國市場同時供奉土地公與媽祖，常有民眾記錯停車位置，黃姓男子14日即遇到類似狀況，報警尋車。圖／第三警分局提供
台中市建國市場同時供奉土地公與媽祖，常有民眾記錯停車位置，黃姓男子14日即遇到類似狀況，報警尋車。圖／第三警分局提供
台中市建國市場同時供奉土地公與媽祖，常有民眾記錯停車位置，黃姓男子14日即遇到類似狀況，報警尋車。圖／第三警分局提供

傳統市場 土地公 台中市

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