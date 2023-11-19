飛行傘扣環脫落 女子高空墜地亡

花蓮包括新城、萬榮、豐濱等鄉，都有飛行傘運動。示意圖，與當事人無關。本報資料照片

27歲蕭姓女子昨與李姓男友到花蓮縣豐濱鄉體驗飛行傘，蕭女與葉姓教練兩人一傘，但飛至高空後，蕭女身上的安全扣環脫落，從離地10公尺高處墜落身亡，警方依過失致死罪嫌將業者送辦，縣府也查出業者未申請經營許可，勒令業者停業接受調查。

警方調查蕭女家住嘉義縣，昨與李姓男友到豐濱鄉磯崎村一處知名飛行傘店體驗飛行傘，業者在臉書主打是花蓮唯一能在太平洋上空翱翔的飛行傘體驗，一人經典飛行傘體驗，1小時45分鐘要價2980元，臉書留言評價不錯，以往也不曾有出事紀錄。

蕭女由葉姓教練帶飛，在高空中卻因安全扣環脫落，蕭女從高空墜落至台11線37公里往西產業道路上，因衝擊力道猛烈，當場臟器外露，王姓業者通知救護人員到場，急救後仍不治。

王姓業者表示，載客一定都會做好完善措施，為何安全扣環會鬆脫，警方已在調查，懷疑起飛後調整座帶時，不小心鬆脫了安全扣環，當時帶飛教練發現後，馬上就向山邊閃避，可惜已來不及。

王姓業者表示，該名教練已有30多年的飛行經驗，持合格證照，起飛場也是體育署合法立案的場地，體育署每年都會來稽查傘具，8月才剛稽核過關，也都有幫乘客辦理保險，蕭女的父母已趕到花蓮處理，會與家屬面談後續事宜。

縣府教育處表示，根據「無動力飛行運動及其經營管理辦法」規定，業者必須向縣府提出經營許可申請才能夠營業，但是業者並沒有申請。