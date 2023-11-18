萬里透天厝大火 屋主晚餐後外出鄰通知「你家著火了」

新北市萬里區龜吼今晚7時25分，一棟獨棟透天厝發生火警，火勢相當猛烈，消防人員到場時2樓已全面燃燒，消防人員布水線灌救，約20分鐘撲滅，幸好沒有人受傷，起火原還待採證調查。

消防局第六大隊今晚7時25分獲 ，萬里區漁澳一棟獨棟透天厝發生火警，消防人員到達，現場為3樓RC建築物，2樓冒出火煙，已全面燃燒，場立即布水線進行搶救，晚間7時46分火勢撲滅，進行殘火處理。

鄰居說，有看到2樓的大廳有火舌竄出，屋主當時不在家，大門關著。屋主吃完飯後外出，沒想到被通知家中發生大火，趕回家時2樓已燒得通紅。

由於火舌竄出，出動大隊、瑞芳中隊、金山、萬里、汐止、秀峰、社后、瑞芳及瑞亭分隊3車57人。

第六大隊瑞芳中隊長張汝輝說，現場無人受傷，火勢已熄滅，2樓起火點，燃燒客廳面積20平方公尺，起火原因待查。