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警車上國3慢速占內車道被投訴 警指施工降速未龜速

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

國道3號屏東竹田南下路段日前有輛警車疑慢速占用內側車道，引發後方駕駛不滿投訴，並指有行車記錄器畫面為證；東港警分局今天說，駕駛員警表示因該路段路旁有施工，為求安全有稍微降速，但未龜速；國道警方說，一般攝錄影資料畫面或GPS車速判定行車速度僅作參考，無法替代實測數據的正確性，無法據以逕行舉發。

投訴人說，該路段速最高速限110公里，當時他於內側車道保持最高速限行駛，行經國道警竹田分隊前方時，該處兩線道，突然發現前方車輛踩煞車速度減慢，他只能跟著減速，仔細一看是台黑白相間的警車，由於外側也有慢車，只能跟在後方。

投訴人說，當時目視儀錶板不到90公里，回家看行車記錄器的GPS，發現也多在時速90公里以下，因外側有差不多速度慢車，在他之後約有5輛車都因此減速慢開，直到外側無車後右切才變順暢；以為是前方有狀況才放慢，後來右切發現前方根本沒車，但也不敢按喇叭提醒，怕被警車視為挑釁舉動，只能向國道服務專線1968投訴。

國道警方說，當天獲報後派遣巡邏車前往未發現該輛車，後續更南方的巡邏車也未見車流過慢；慢速車不包含在民眾可檢舉行為，必須由國道警以測速器及攝影機等儀器採證再事後逕行舉發，呼籲內側車道為超車道，超車後如有安全距離未駛回原車道，致堵塞超車道行車者，可依道路交通管理處罰條例第33條第2項規定開罰，處汽車駕駛人6000元以上1萬2000元以下罰鍰。

東港警分局說，該車為分局第5組同仁於11月15日下午駕駛巡邏車前往警察局交通隊洽公，返回分局時行駛國道3號南下車道，經查，駕駛員警表示因該路段路旁有施工，為了安全有稍微降速行駛，並未龜速行駛及占用內線車道，全程均依速限行駛。

國道3號竹田南下路段日前有警車疑慢速佔用內側車道，引發後方駕駛不滿投訴，經查是屏東東港警分局警車，駕駛員警則表示因該路段路旁有施工，為求安全有稍微降速行駛，但未龜速。圖／民眾提供
國道3號竹田南下路段日前有警車疑慢速佔用內側車道，引發後方駕駛不滿投訴，經查是屏東東港警分局警車，駕駛員警則表示因該路段路旁有施工，為求安全有稍微降速行駛，但未龜速。圖／民眾提供

車道 國道 警車

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