太子爺乩身拿玩具槍進香遭送辦 法官認無不法目的不罰

新北新莊某宮廟三太子乩身邱姓婦人7月間到台南新營太子宮進香時，手持類似真槍的AK玩具步槍及玩具短槍，信眾以「太子爺拿玩具參禮超酷」PO網而引發討論，警方認有危害安全之虞，依涉社會秩序維護法送辦，柳營簡易庭認她並非出於不法目的且無妨害公共秩序，裁定不罰。

依社會秩序維護法第65條第3款規定，無正當理由，攜帶類似真槍玩具槍，而有危害安全之虞者，處3日以下拘留或新台幣1萬8000元以下罰鍰。

新營警分局認定，邱婦有「無正當理由」攜帶具殺傷力物品行為，並以太子宮進香新聞影片、邱婦供述及宮廟所拍攝玩具短槍1把、AK步槍1 把照片等佐證，將她移送柳營簡易庭審理。

邱婦指出，她是神明三太子乩身，所持AK步槍及短槍是信徒買來的，AK步槍是法寶，短槍是雷射，是太子爺的法寶，除進香會攜出宮廟外，沒有做其他使用。

法官認為，警方所提出進香畫面及查獲地點相符，可見邱婦因身為三太子乩身身分進香而攜帶玩具槍，並非出於從事不法目的理由，且依其攜帶時間、地點及方式也難認有何妨害公共秩序與擾亂社會安寧目的。