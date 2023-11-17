想追輔大生不成惱羞砸店！2男打傷休假警遭法辦 酒醒辯稱「不記得」

輔仁大學餐飲系10名學生外加2名校外人士共12人，這個月15日晚上在輔大校區附近一間餐酒館聚會。翌日凌晨眾人酒酣耳熱，兩名校外人士疑因追輔大女學生不成惱怒，不但大嗆是「明仁會」還動手砸店。正巧一名休假員警在場出言制止，反被兩人拳毆，員警沒有回手直到支援警力趕抵帶回滋事兩男，警詢後依傷害、毀損送辦。

據了解，輔仁大學餐飲系10名學生，這個月15日晚上在新北市新莊區福營路一間餐酒館聚會。有學生找來許（33歲）廖（23歲）兩名友人與會。不料翌日凌晨眾人酒酣耳熱之際，許、廖兩人疑因想追在場一名輔大女學生不成，竟惱羞成怒，不但藉酒裝瘋砸毀店內物品，還大嗆我是「明仁會」。

正巧，新莊警分局福營派出所廖姓員警休假與友人在場聚餐，見許、廖兩人藉酒失態，出言制止不成，許、廖兩男火大出拳毆打，廖員怕事態擴大沒有回擊，而是肉身站著挨打，直到支援警力趕抵，將滋事兩人壓制上銬帶回派出所保護管束，所幸廖員送醫頭部縫合5針沒有生命危險。

警方調查滋事許、廖兩男沒有幫派註記，面對砸店、毆傷廖員等事情，兩人酒醒後異口同聲辯稱「當時酒醉了，甚麼都不記得」警詢後依傷害、毀損等罪嫌將兩人送辦。

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