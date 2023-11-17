股票抽中12張領160萬買股 新北警一句話點醒翁夢阻詐
方姓老翁今年7月與一女子互加LINE好友，對方照三餐噓寒問暖，博得老翁信任誆騙投資股票。這個月9日上午方，翁接獲對方來訊「抽中12張價值240萬股票」方翁前往銀行提領160萬準備交付，員警以自身抽股經驗「我買了100次都沒抽中過，你怎可能一次就抽中12張股票」一句話點醒方翁成功阻詐。
據了解，方姓老翁（82歲）今年7月與一名女子互加LINE好友，連續3個月對方每日照三餐噓寒問暖，贏得方翁信任，還把她當作「乾女兒」看待。今年9月乾女兒開始以投資股票，穩賺百分之4獲利為誘，騙得方翁先交付50萬元給詐團成員「投資」。
這個月9日上午，方翁又接到乾女兒來訊恭喜「抽中12張價值240萬股票」要方翁趕緊領出160萬，面交給外派投顧專員入金交易，乾女兒還特別囑咐方翁，如遇銀行行員詢問提款用途，一定要說是「買車給兒子」。
當天上午約9時許，方翁前往新北市三重區忠孝路二段一間銀行向行櫃人員表明要提領160萬元，由於提領現金過大，行員詢問用途，方翁支支吾吾回說「買車給兒子」行員接問「去哪間車行買」「買甚麼車」「買多少錢」只見方翁無法說清，行員趕緊報警前來協處。
三重警分局厚德所警員洪嘉敏到場了解，確認方翁被詐騙與行員一起勸阻，並用其自身抽股經驗說「我買了100次都沒抽中過一次，你怎可能一次就抽中12張股票」當場點醒方翁保住160萬老本。
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