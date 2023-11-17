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撞倒機車扶起再倒 女騎士不管騎車走人 被控肇逃慘吊照

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

盧姓女子這個月14日凌晨從新北市林口區文化二路騎車外出，不慎撞倒對向車道臨停機車。盧女把倒地機車扶起，卻因沒放妥機車又應聲倒地，盧女索性不管了直接騎車離去，遭車主指控肇逃，警將通知盧女到案說明依法處理。

據了解，盧姓女子（43歲）這個月14日凌晨4時許，從新北市林口區文化二路二段88巷騎車外出，不慎失控撞倒對向車道停車格內機車，盧女趕快停車下來查看，旋即將倒地機車扶起，不料機車疑未擺妥二次倒地，盧女見狀索性不管了直接騎車離去。

當天中午12時許，被害車主邱女（25歲）發現機車倒地，檢視後視鏡斷掉、車身有被撞損痕跡，立即向轄區警報案。林口警方受理調閱監視器畫面，確認盧女有肇逃行為，目前已通知她到案說明釐清，後續將依道路交通管理處罰條例第62條第1項之規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，開單舉發，並釐清肇事原因。

林口警呼籲用路人若發生交通事故，應即時報警處理，切勿任意離開，避免觸法。

盧姓女子騎車不慎撞倒停車格機車，她扶起機車卻未擺妥二次倒地，盧女不理騎車離去被控肇逃，警依法處理。記者曾伯愷／翻攝
盧姓女子騎車不慎撞倒停車格機車，她扶起機車卻未擺妥二次倒地，盧女不理騎車離去被控肇逃，警依法處理。記者曾伯愷／翻攝
盧姓女子騎車不慎撞倒停車格機車，她扶起機車卻未擺妥二次倒地，盧女不理騎車離去被控肇逃，警依法處理。記者曾伯愷／翻攝
盧姓女子騎車不慎撞倒停車格機車，她扶起機車卻未擺妥二次倒地，盧女不理騎車離去被控肇逃，警依法處理。記者曾伯愷／翻攝
盧姓女子騎車不慎撞倒停車格機車，她扶起機車卻未擺妥二次倒地，盧女不理騎車離去被控肇逃，警依法處理。記者曾伯愷／翻攝
盧姓女子騎車不慎撞倒停車格機車，她扶起機車卻未擺妥二次倒地，盧女不理騎車離去被控肇逃，警依法處理。記者曾伯愷／翻攝
盧姓女子騎車不慎撞倒停車格機車，她扶起機車卻未擺妥二次倒地，盧女不理騎車離去被控肇逃，警依法處理。記者曾伯愷／翻攝
盧姓女子騎車不慎撞倒停車格機車，她扶起機車卻未擺妥二次倒地，盧女不理騎車離去被控肇逃，警依法處理。記者曾伯愷／翻攝

林口 肇逃

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