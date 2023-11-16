宜蘭羅東某清粥小菜店2個月內2次被撞 剛整修好又出事

宜蘭20歲林姓男子與24歲羅姓男子今天凌晨0時30分許，各駕駛自小客車行經羅東中山路三段與和平路口，因不明原因擦撞後波及路口轉角的店家，該店家是在地知名清粥小菜店，9月16日也曾遭到卡車車禍波及，剛整修好店面再次出事。

監視器畫面顯示，林男沿和平路由北向南直行，羅男則沿中山路三段由西向東行駛，2車行經路口時，林男雖行駛支道並未在路口讓停，被行駛幹道的羅男撞到右側車門，再一起撞向轉角處的店家，所幸當時夜色已深無人傷亡。警方對林、羅2人實施酒測，均無酒精反應。

據了解，被波及的店家是一間清粥小菜店，在當地小有名氣，但或許是地點容易發生車禍，2個月前凌晨2時許也被2輛卡車擦撞波及，車禍過程與今日凌晨極為類似，都是支道車輛未停讓被幹道車輛撞上，2車再一起撞進轉角店家。