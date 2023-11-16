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宜蘭羅東某清粥小菜店2個月內2次被撞 剛整修好又出事

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭20歲林姓男子與24歲羅姓男子今天凌晨0時30分許，各駕駛自小客車行經羅東中山路三段與和平路口，因不明原因擦撞後波及路口轉角的店家，該店家是在地知名清粥小菜店，9月16日也曾遭到卡車車禍波及，剛整修好店面再次出事。

監視器畫面顯示，林男沿和平路由北向南直行，羅男則沿中山路三段由西向東行駛，2車行經路口時，林男雖行駛支道並未在路口讓停，被行駛幹道的羅男撞到右側車門，再一起撞向轉角處的店家，所幸當時夜色已深無人傷亡。警方對林、羅2人實施酒測，均無酒精反應。

據了解，被波及的店家是一間清粥小菜店，在當地小有名氣，但或許是地點容易發生車禍，2個月前凌晨2時許也被2輛卡車擦撞波及，車禍過程與今日凌晨極為類似，都是支道車輛未停讓被幹道車輛撞上，2車再一起撞進轉角店家。

該店先前遭車禍，店家停業整修，如今又要停業，老闆娘表示，剛整修完又被撞，真的很倒楣；不少網友也相當惋惜，本以為可以再次光顧又要等上不知多久。警方表示，該路口是易肇事路口，發生過不少次車禍，再次提醒用路人經過時減速慢行。

宜蘭林姓男子與羅姓男子在羅東鎮中山路三段與和平路口擦撞，波及轉角店家。記者陳敬丰／翻攝
宜蘭林姓男子與羅姓男子在羅東鎮中山路三段與和平路口擦撞，波及轉角店家。記者陳敬丰／翻攝
宜蘭羅東鎮某清粥小菜店2個月前遭車禍波及，剛整修完，今天凌晨又遭遇同樣不幸。記者陳敬丰／翻攝
宜蘭羅東鎮某清粥小菜店2個月前遭車禍波及，剛整修完，今天凌晨又遭遇同樣不幸。記者陳敬丰／翻攝

車禍 清粥 老闆娘

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