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網購「系統錯誤」重複訂？桃園男慌張操作ATM警秒識破詐騙
桃園一名沈姓男子昨下午到龜山區一處ATM前，神情慌張且一邊聽電話操作提款，巡邏員警經過發現男子神色有異，立即上前關心詢問，發現沈男誤入「購物詐騙」的陷阱，員警耐心向其解釋並說明後，成功阻止沈男進行匯款，也保住他的血汗錢。
龜山警分局員警昨下午4點多外出巡邏，發現50歲沈姓男子在提款機前神情相當緊張，不斷講電話一邊操作提款機，警方發現有異上前關心，沈男表示自己在臉書社群上網購，接獲來電自稱銀行服務人員，告知他因系統操作錯誤導致重複訂購，請他使用提款機操作及解除訂單。
對此沈男不疑有他，立刻前往鄰近提款機操作，警方聽完發現這是常見的「假網購」詐騙手法，隨即攔阻沈男操作匯款，並告知他各種相關詐騙案例，沈男才驚覺差點落入詐騙陷阱，馬上停止匯款及封鎖該詐騙電話，成功保住近6萬元的血汗錢。
警方提醒，ATM並無解除分期付款功能，預防詐騙務必牢記「1聽2掛3查證」，若接獲來電告知「重複扣款」、「解除設定」等關鍵字眼，絕對是詐騙，請立即掛斷，並直接撥打165反詐騙專線或110報案專線查證，警方也會提升金融機構協助攔阻民眾遭詐騙的效能，共同保護民眾財產安全。
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