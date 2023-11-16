網購「系統錯誤」重複訂？桃園男慌張操作ATM警秒識破詐騙

桃園一名沈姓男子昨下午到龜山區一處ATM前，神情慌張且一邊聽電話操作提款，巡邏員警經過發現男子神色有異，立即上前關心詢問，發現沈男誤入「購物詐騙」的陷阱，員警耐心向其解釋並說明後，成功阻止沈男進行匯款，也保住他的血汗錢。

龜山警分局員警昨下午4點多外出巡邏，發現50歲沈姓男子在提款機前神情相當緊張，不斷講電話一邊操作提款機，警方發現有異上前關心，沈男表示自己在臉書社群上網購，接獲來電自稱銀行服務人員，告知他因系統操作錯誤導致重複訂購，請他使用提款機操作及解除訂單。

對此沈男不疑有他，立刻前往鄰近提款機操作，警方聽完發現這是常見的「假網購」詐騙手法，隨即攔阻沈男操作匯款，並告知他各種相關詐騙案例，沈男才驚覺差點落入詐騙陷阱，馬上停止匯款及封鎖該詐騙電話，成功保住近6萬元的血汗錢。