快訊

北一女、成功新學年將減班原因曝光 北市高中職明年減招逾800人

買保險沒用？他喊一堆人都被騙 良心業務員吐真話：關鍵在你有沒有做功課

陪伴40年！全台第一間「麥當勞」被拆了 重開時間曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女山友登馬博橫斷離群攻頂 疑迷途失聯 花蓮消防、空勤齊救援

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

空勤花蓮駐地黑鷹直升機，今天一早載5名救難人員上山，搜尋李姓女山友的蹤影。圖／花蓮縣消防局提供
空勤花蓮駐地黑鷹直升機，今天一早載5名救難人員上山，搜尋李姓女山友的蹤影。圖／花蓮縣消防局提供
李姓女山友隨隊登馬博橫斷，昨天下午在喀西帕南山周圍山區，疑似迷途失聯。空勤總隊今天出動黑鷹直升機，載運第一梯次5名搜救人員上山搜尋，到中午為止，還未找到李女蹤影。

45歲李姓女山友與登山隊一行6人，10日從南投東埔登山口進入，走馬博拉斯橫斷步道，原訂今天從花蓮中平林道下山。花蓮縣消防局昨天傍晚5時接獲通報，李姓女子失聯，需要救援。

同行山友向救難人員表示，昨天下午2時許，一行人行經標高3000多公尺的喀西帕南山周圍山區，因隊上其他人走走停停，李女覺得這樣比較累，決定先行攻頂，約好會在山頂見面，但其他5人到了山頂，不見李女蹤影，在附近擴大搜尋也沒有所獲。

花蓮縣消防局第三大隊與林業署花蓮分署玉里工作站、玉山國家公園南安管理站立刻動員組成5人救難隊伍，今天一早由空勤總隊花蓮駐地黑鷹直升機載運上山，與登山隊2名山友會合，在李女與隊友分開處到山頂這段熱區擴大搜索，黑鷹直升機也執行空偵，到今天中午為止，還未發現李姓蹤影。

救難人員表示，該登山隊有申請入山，依計畫昨晚在太平谷營地紮營，李女未現身，該處通訊不佳，手機傳訊也沒有回應，據山友表示有幾條舊的叉路，還在持續搜救中。

花蓮縣消防局、林業署、玉山國家公園共5人組成救難隊伍，上山救援失聯的李姓女山友。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮縣消防局、林業署、玉山國家公園共5人組成救難隊伍，上山救援失聯的李姓女山友。圖／花蓮縣消防局提供

黑鷹直升機 山友 花蓮

延伸閱讀

影／驚險畫面曝光！貨櫃車自撞懸空卡高架 消防爬護欄救命

花蓮再發生行人地獄！ 客運左轉撞倒8旬老婦

賴蕭配底定 立委參選人張美慧：花蓮人念念不忘蕭美琴

花蓮長者健保費應否全額補助 議員、縣長激辯

相關新聞

嘉市某私立托嬰中心傳虐嬰 保育員拿棉被蓋孩子頭1個半小時

嘉義市議員王浩上午質詢，有家長發現寶貝身上不明傷口，向社會處申請調閱監視器畫面，意外發現午睡時孩子頭部被棉被蓋住長達1個...

影／台中老屋驚傳大火！20歲腦麻女兒命危搶救中 父趕回家稱「早上沒異樣」

台中市中區1棟老舊房屋今天中午傳出火警，2樓江姓租客和陸籍周姓妻子、20歲腦性麻痺女兒及看護同住，江男一早出門賣菜臨時接...

女山友登馬博橫斷離群攻頂 疑迷途失聯 花蓮消防、空勤齊救援

李姓女山友隨隊登馬博橫斷，昨天下午在喀西帕南山周圍山區，疑似迷途失聯。空勤總隊今天出動黑鷹直升機，載運第一梯次5名搜救人...

影／驚險畫面曝光！貨櫃車自撞懸空卡高架 消防爬護欄救命

高雄前鎮今天上午9時15分許，一輛聯結貨櫃車下國道一號後，因不明原因自撞新生高架橋護欄，消防局獲報，吳姓司機仍卡車內懸在...

北市阿伯社子公園玩13支 警方抓聚賭3現行犯

台北市議員員汪志冰曾質詢公園聚賭，警方持續防治。士林警分局今年3度在社子公園查獲賭博，日前抓到6旬、7旬的阿伯在公園賭玩...

影／台南女騎士逆向被警攔下開罰 求情不成還上網討拍

台南昨天中午有名女騎士在南區健康路兩段與三官路口逆向行駛，遭警攔停後製單舉發，女騎士哭訴自己吃個飯而已，向員警求情下次會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。