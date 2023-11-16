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女山友登馬博橫斷離群攻頂 疑迷途失聯 花蓮消防、空勤齊救援
李姓女山友隨隊登馬博橫斷，昨天下午在喀西帕南山周圍山區，疑似迷途失聯。空勤總隊今天出動黑鷹直升機，載運第一梯次5名搜救人員上山搜尋，到中午為止，還未找到李女蹤影。
45歲李姓女山友與登山隊一行6人，10日從南投東埔登山口進入，走馬博拉斯橫斷步道，原訂今天從花蓮中平林道下山。花蓮縣消防局昨天傍晚5時接獲通報，李姓女子失聯，需要救援。
同行山友向救難人員表示，昨天下午2時許，一行人行經標高3000多公尺的喀西帕南山周圍山區，因隊上其他人走走停停，李女覺得這樣比較累，決定先行攻頂，約好會在山頂見面，但其他5人到了山頂，不見李女蹤影，在附近擴大搜尋也沒有所獲。
花蓮縣消防局第三大隊與林業署花蓮分署玉里工作站、玉山國家公園南安管理站立刻動員組成5人救難隊伍，今天一早由空勤總隊花蓮駐地黑鷹直升機載運上山，與登山隊2名山友會合，在李女與隊友分開處到山頂這段熱區擴大搜索，黑鷹直升機也執行空偵，到今天中午為止，還未發現李姓蹤影。
救難人員表示，該登山隊有申請入山，依計畫昨晚在太平谷營地紮營，李女未現身，該處通訊不佳，手機傳訊也沒有回應，據山友表示有幾條舊的叉路，還在持續搜救中。
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