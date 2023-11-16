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影／台南女騎士逆向被警攔下開罰 求情不成還上網討拍

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南昨天中午有名女騎士在南區健康路兩段與三官路口逆向行駛，遭警攔停後製單舉發，女騎士哭訴自己吃個飯而已，向員警求情下次會注意，可不可以不要開單，員警認違規事實明確，依規定舉發，她反控員警「太可惡」，PO上社群爆料討拍，網友冷回「不要違規就好了」。

有名女騎士上網爆料，指控市警六分局員警執意開單，哭訴「你們太可惡…」，持手機對員警直拍，不斷詢問員警「你叫什麼名字」等語，員警回應如不服舉發可向監理站申訴，如認其執勤不妥，可向督察組申訴。面對女騎士近逼，員警還請對方不要碰觸巡邏車等。

事後，女騎士將影片PO上社群爆料，卻有民眾指違規遭六分局員警開單，指女騎士欲討拍，反遭打臉，冷回「不要違規就好了」。

六分局指出，昨天中午12時許，一名女性騎士在南區健康路兩段與三官路口逆向行駛，遭執勤員警攔停後，依道路交通管理處罰條例第45條製單舉發。該騎士不斷向員警求情不要開單，但員警認為違規事實明確，而且不是可以勸導的項目，仍依規定完成舉發。

六分局表示，經調查，執勤員警並無態度不佳及執勤不當等情事，當事人如對交通舉發有疑義，可循正當管道申訴。對於員警能嚴守執法立場，依法行政，本分局予以肯定，並呼籲駕駛人應遵守交通規則，勿任意違規，維護用路人安全。

昨天中午台南有名女騎士在南區健康路兩段與三官路口逆向行駛，遭警攔停後製單舉發，女騎士哭訴向員警求情不要開單，員警認違規事實明確，依規定舉發。圖／讀者提供
昨天中午台南有名女騎士在南區健康路兩段與三官路口逆向行駛，遭警攔停後製單舉發，女騎士哭訴向員警求情不要開單，員警認違規事實明確，依規定舉發。圖／讀者提供

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